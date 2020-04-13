Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки

Пандемия оставила на земле большинство самолетов

Аэропорт Владивосток в марте 2020 года обслужил 126 тыс. пассажиров, что на 31% меньше, чем в мае прошлого года. При этом, если на внутренних авиарейсах пассажиропоток сократился на приемлимые 13,4% (всего 97 тысяч), то на международных рухнул более чем в 3,5 раза, до 29 тысяч.

В целом с начала года АО «Международный аэропорт Владивосток» обслужил 515 тыс. пассажиров, что на 15,3% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

На внутренних авиалиниях было обслужено 307 тыс. человек (сокращение на 1%), международных - 208 тыс. человек (сокращение на 30,2%).

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. В 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% выше показателя 2018 года.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО «Международный аэропорт Владивосток».