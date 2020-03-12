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На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
Основные претензии к работодателю – низкий размер зарплаты и плохие условия проживания
Около 400 строителей музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке отказались продолжать работу из-за проблем с выплатой зарплаты. На стройке трудятся около 1,5 тыс. человек, в том числе из Омской области, Бурятии, Красноярского края.
«Состоялась встреча с заказчиком филиала «Фонд национальное культурное наследие», с генподрядчиком - компанией «Стройтрансгаз», субподрядчиком – «Стройтрансгаз-Восток». На момент моего приезда было порядка 100 человек. Как сказал руководитель, с утра не вышли 400 человек, а тысяча человек работала», - приводит слова зампредседателя правительства Приморского края Елены БРОННИКОВОЙ агентство «Интерфакс- Дальний Восток».
Претензии рабочих - размер зарплаты, условия проживания, покупка за свой счет одежды и обуви, уточнила она.
Бронникова пояснила, что трудовые агентства пообещали работникам зарплату 120 тыс. рублей.
«В трудовом договоре расписана гарантированная часть и стимулирующие выплаты. Зарплата была выплачена, но, как говорят работники, не в том размере, что было обещано», - добавила зампредседателя правительства Приморского края.
По ее словам, руководитель попросил неделю чтобы разобраться, если есть нарушения - выплатить, если нет - объяснить ситуацию.
Часть строителей в четверг не намерена приступать к работе, так как нет ясности с выплатами.
Руководство компании заявило, что готово разбираться по каждому факту индивидуально. «Я готов с каждым из вас поговорить. Посадить здесь специалистов: бухгалтеров, кадровиков. Вы скажите свои проблемы, они скажут, когда они их решат, и мы вместе проконтролируем, когда мы эти проблемы решим», - сообщил рабочим гендиректор компании Владимир ПРОСТОКВАШИН.
Следственное управление СКР по Приморскому краю проводит проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим ООО «Стройтрансгаз-Восток», занятым на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русский во Владивостоке. Соблюдение трудовых прав строителей проверяет прокуратура, к проверке привлечены Гострудинспекция и Роспотребнадзор.
В среду утром рабочие собрались на территории стройки на острове Русский, не приступили к работе и потребовали выплатить часть зарплаты за февраль.
Владивосток - один из четырех городов, где по поручению руководства страны будет создан культурно-образовательный и музейный комплекс. Объекты музейно-театрального комплекса разместятся в центре Владивостока и на острове Русский. На материке построят Музейно-театральный комплекс и учебный корпус высшей школы музейно-театрального искусства. На острове разместится кампус творческих вузов: Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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