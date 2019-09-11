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Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года

11 Сентября 2019, 17:09 | Владивосток

По плану крыше рынка будет разбит небольшой парк

Эпопея с созданием полноценного специализированного рыбного рынка в центре Владивостока по примеру корейского Пусана (на фото) продолжается.

Напомним, что инициатором проекта является ООО «Акватехнологии» (Владивосток), владеющее собственными судами и перерабатывающим заводом для вылова и переработки рыбы и марикультуры. Владельцами компании являются ее гендиректор Сергей СЛЕПЧЕНКО и бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ (90% через компанию «Алеут»). Реализовывать проект будет ООО «Фар Лайн ДВ» (100% принадлежит г-ну Слепченко), которое в марте 2018 года вошло в число резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ).

Соинвесторами проекта выступают южнокорейский холдинг Hanaro Holdings (специализируется на организации аукционной рыбной торговли) и японская Kiyomura Corporation.

«Среди жителей Приморья прошло голосование по выбору макета будущего сооружения. Из порядка 4,5 тыс. голосов около 3,4 тыс. было отдано за макет с эксплуатируемой крышей, на которой размещен небольшой парк. Площадь рынка составит 15 тыс. квадратных метров. Сейчас идет проектирование, инвестор уже вложил 23 млн рублей собственных средств. По плану проект должен пройти экспертизу в первом квартале 2020 года, сразу начнется его строительство. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2022 года», - сообщил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в интервью агентству «Интерфакс – Дальний Восток».

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Акватехнологии» зарегистрировано в селе Каменка Приморского края в мае 2000 года. Компания специализируется на переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Уставный капитал на данный момент составляет 48,991 млн рублей, чистая прибыль за 2018 год – 15,4 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: рыба  пусан  Япония  рынок  Олег Кожемяко  Сергей Передрий 



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