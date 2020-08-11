Владивостокский морской торговый порт опять идет на рекорд

Рост объемов перевалки контейнерных грузов является результатом оптимизации бизнес-процессов и модернизации инфраструктуры

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) в январе-июле 2020 года увеличило перевалку контейнеров на 8,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 371,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В 2019 году общий объем перевалки контейнеров ВМТП составил 624,5 тыс. TEU. Результат стал максимальным за всю 120-летнию историю порта.

Рост объемов перевалки контейнерных грузов является результатом оптимизации бизнес-процессов и модернизации инфраструктуры порта, а также привлечения новых клиентов в импортном и экспортном направлениях.

В рамках модернизации производства в 2020 году ВМТП ввел в эксплуатацию новый портальный кран LIEBHERR LPS (Liebherr Portal Slewing) 420. Его грузоподъемность – до 124 тонн, максимальный вылет стрелы – до 48 метров. Также до конца текущего года ВМТП получит четыре портальных крана «Витязь». Грузоподъемность каждого крана составляет до 63 тонн, максимальный вылет стрелы – до 40 м. Техника универсальная, позволяет работать с любым видом груза.

Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO) - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов. Ежегодная пропускная способность порта достигает 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток, общая протяженность которых составляет 3,2 километра. ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока. Являясь транспортными воротами России на Тихом океане, ВМТП обеспечивает перевалку значительной части потребительских и промышленных товаров, поступающих в Россию из стран азиатского региона. ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья.

Фото: ВМТП