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Арсеньевские авиастроители выплатят почти 1,5 миллиарда дивидендов
Это на 39% меньше, чем годом ранее
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» выплатит по итогам 2018 года 1 млрд 426,181 млн рублей (31,14% от чистой прибыли). Большую часть – около 1,335 млрд рублей – получит АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
За 2017 год компания выплатила 1 тыс. 448,33 рубля на акцию номиналом 1 рубль. Таким образом, по итогам 2018 года дивиденды сокращены на 39%.
Кроме того, авиазавод направит 2 млрд 696,284 млн рублей (58,86% чистой прибыли за 2018 год) на финансирование инвестпрограммы, 458,052 млн рублей (10% чистой прибыли) - на финансирование оборотного капитала.
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиазавод «Прогресс» специализируется на производстве вертолетов, входит в холдинг «Вертолеты России». В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и ведет подготовку к производству корабельной версии этого вертолета - Ка-52К «Катран». Также завод налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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