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В Приморье появился логистический 3PL-оператор
Учредителем компании выступает потребительский кооператив «Солнечный»
Компания «ЛогиКо», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), начала оказывать услуги логистического 3PL-оператора в Приморском крае. По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвестиции в предприятие по соглашению с корпорацией составят 15,8 млн рублей.
Склады компании находятся на территории двух комплексов в городах Артем и Владивосток общей площадью около 9,5 тыс. кв. метров.
«Мы оказываем услуги представителям малого и среднего бизнеса на территории Приморского края. Основные заказчики – торговые оптовые компании. Аббревиатура 3PL означает Third Party Logistics – логистика третьей стороны. Другими словами, это передача части или всех функций логистики третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг», - пояснил управляющий ООО «ЛогиКо» Сергей ТЕРНОВЫХ.
ООО «ЛогиКо» зарегистрировано в Артеме в октябре 2019 года, учредителем компании выступает потребительский кооператив «Солнечный».
Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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