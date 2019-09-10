www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 61.3 р.
EUR: 72.33 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке

10 Сентября 2019, 08:56 | Владивосток

Руководство Группы компаний ННК приняло участие в Восточном экономическом форуме

В потоке материалов про Восточный экономический форум почти незамеченной прошла новость о выездном совещании руководства Группы компаний ННК. Среди участников мероприятия, прошедшего во Владивостоке – вице-президенты и директора профильных департаментов управляющей компании, а также генеральные директора сбытовых Обществ.

ННК хорошо известна всем жителям Дальневосточного федерального округа. В ее состав входит сеть одноименных АЗС, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), который после проведенной масштабной модернизации можно по праву назвать одним из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, а также развитая сеть нефтебаз и крупные морские терминалы.

На совещании были заслушаны отчеты Обществ по итогам производственной деятельности и поставлены новые задачи на 4 квартал 2019 года. Президентом Группы компаний ННК, Эдуардом Худайнатовым, отмечены успешные показатели работы сбытовых Обществ. Среди основных тем, затронутых Главой компании – повышение эффективности работы, развитие кадрового потенциала, а также усиление экологической и промышленной безопасности.

Вопросам экологии в ННК традиционно уделяют особое внимание. Мы уже рассказывали нашим читателям о том, как компания самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора рядом с Владивостокской нефтебазой. Количество собранного мусора на берегу Первой речки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона. 

Президент компании обратил внимание руководителей предприятий на необходимость слаженной работы в периоды введения режима ЧС, что позволит обеспечивать топливом экстренные службы и население. Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, под особый контроль нужно взять работу АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах, некоторые из которых оказываются отрезанными от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек. Недавняя непогода стала серьезной проверкой для компании, которую она уверенна прошла – все АЗС ННК работали без сбоев.

Далее в течение двух дней официальная делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. Напомним, что в юбилейный для международного мероприятия год Группа компаний ННК получила официальный статус «топливный партнер ВЭФ-2019. «Уверены, что это станет дополнительным стимулом для дальнейшей планомерной работы по развитию сети АЗС компании в ДФО и повышению качества оказываемых услуг» - комментируют в компании.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ДФО  дизель  топливо  Худайнатов  вэф  бензин  ннк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]