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Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке
Руководство Группы компаний ННК приняло участие в Восточном экономическом форуме
В потоке материалов про Восточный экономический форум почти незамеченной прошла новость о выездном совещании руководства Группы компаний ННК. Среди участников мероприятия, прошедшего во Владивостоке – вице-президенты и директора профильных департаментов управляющей компании, а также генеральные директора сбытовых Обществ.
ННК хорошо известна всем жителям Дальневосточного федерального округа. В ее состав входит сеть одноименных АЗС, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), который после проведенной масштабной модернизации можно по праву назвать одним из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, а также развитая сеть нефтебаз и крупные морские терминалы.
На совещании были заслушаны отчеты Обществ по итогам производственной деятельности и поставлены новые задачи на 4 квартал 2019 года. Президентом Группы компаний ННК, Эдуардом Худайнатовым, отмечены успешные показатели работы сбытовых Обществ. Среди основных тем, затронутых Главой компании – повышение эффективности работы, развитие кадрового потенциала, а также усиление экологической и промышленной безопасности.
Вопросам экологии в ННК традиционно уделяют особое внимание. Мы уже рассказывали нашим читателям о том, как компания самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора рядом с Владивостокской нефтебазой. Количество собранного мусора на берегу Первой речки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона.
Президент компании обратил внимание руководителей предприятий на необходимость слаженной работы в периоды введения режима ЧС, что позволит обеспечивать топливом экстренные службы и население. Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, под особый контроль нужно взять работу АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах, некоторые из которых оказываются отрезанными от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек. Недавняя непогода стала серьезной проверкой для компании, которую она уверенна прошла – все АЗС ННК работали без сбоев.
Далее в течение двух дней официальная делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. Напомним, что в юбилейный для международного мероприятия год Группа компаний ННК получила официальный статус «топливный партнер ВЭФ-2019. «Уверены, что это станет дополнительным стимулом для дальнейшей планомерной работы по развитию сети АЗС компании в ДФО и повышению качества оказываемых услуг» - комментируют в компании.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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