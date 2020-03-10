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Бывший президент FESCO нашел новое место работы
Как и ожидалось, Александр Исурин возглавил конкурента FESCO
Бывший президент Транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») Александр ИСУРИН во вторник возглавил железнодорожного оператора «Трансконтейнер» (50% плюс две акции принадлежат группе компаний «Дело»). Ранее сообщалось, что ГК «Дело» интересовалось покупкой FESCO.
«Мы завершаем формирование команды топ-менеджмента группы компаний. Александр Исурин - опытный руководитель с обширными компетенциями в сфере международной контейнерной логистики, железнодорожных, морских перевозок и управлением крупными предприятиями. Мы рады, что Александр Исурин присоединился к команде группы «Дело». Формирование команды «Трансконтейнер» войдет в зону ответственности и полномочий Александра. Исурин возглавит правление «Трансконтейнера» и станет членом совета директоров компании», - прокомментировал назначение президент группы «Дело» Сергей ШИШКАРЁВ.
В конце ноября 2019 группа «Дело» приобрела контрольный пакет «Трансконтейнера» за 60,3 млрд рублей.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», с 6 марта FESCO возглавил Максим САХАРОВ, до этого занимавший должность вице-президента группы по финансам Максим САХАРОВ.
Г-н Исурин стал президентом FESCO в феврале 2016 года, до этого занимал должность старшего вице-президента по коммерческой работе.
Досье газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. FESCO принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ «Русская тройка», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото РИА Новости
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