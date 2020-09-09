ВМТП стал первым в России портом захода нового контейнерного сервиса MSC

Golden Horn дополнит уже проходящие через порт регулярные линии

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) начал работать с сервисом Golden Horn Международной судоходной компании MSC. Новый сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из портов Южной Кореи и Китая во Владивосток.

Судно MSC NORA нового сервиса Golden Horn прибыло в ВМТП 5 сентября 2020 года. Следующий заход контейнеровоза новой линии во Владивосток запланирован на 10 сентября 2020 года.

Golden Horn дополнит уже проходящие через ВМТП регулярные линии, связывающие Владивосток и крупнейшие азиатские порты. Увеличение числа морских линий, заходящих в ВМТП, позволяет создавать максимально комфортные условия для клиентов, а также обеспечивать ритмичность перевозки растущего контейнерооборота стивидора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.