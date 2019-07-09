Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке корейцы сообщили, что хотят создать новый сорт нефти из российского сырья
В Приморье прошел скромный экономический форум с большими планами
Во Владивостоке на базе ВГУЭС прошел международное мероприятие с достаточно сложным на первый взгляд названием «Корейско-российский форум Ново-Восточного и Ново-Северного промышленного сотрудничества».
Официально организаторами мероприятия выступили Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и администрация южнокорейского города-порта Ульсан, однако именно корейцы стали, как говорится, главными застрельщиками встречи. Отсюда и заявленное ими название, в основе которого лежат соответственно российская программа по развитию Дальнего Востока и южнокорейская, главный акцент которой – полномасштабное налаживание сотрудничества со странами, которые лежат к северу от Республики Корея. Это прежде всего Китай и Россия.
Александр Латкин представил собравшимся свое видение социально-экономической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день на Дальнем Востоке России, признав ее достаточно сложной. Общий экономический кризис в стране в регионе отзывается еще большими проблемами. Продолжается обеднение и отток населения, инвестиции растут только в отчетах кураторов региона, практически не развиваются такие экономические инструменты, как Свободный порт Владивосток и ТОРы, сообщил профессор. За пять лет существования СПВ и ТОРов их доля в налоговой базе региона достигла 1,08%, что смотрится простой арифметической погрешностью, продолжил Александр Латкин. Эта цифра отражает «успехи» работы структур, ответственных за развитие территории. Регион остро нуждается в реальных инвестициях, в том числе и иностранных, а также в реальных, а не в буквальном смысле нарисованных структурами Минвостокразвития, проектах, резюмировал экономист. Рецепты развития региона известны: открытые и понятные правила игры, которые не в праве изменять чиновники на местах; борьба с коррупцией в структурах, ответственных за развитие региона; создание для инвесторов благоприятных условий, с учетом специфики региона. Это касается в том числе налогов и тарифов, которые для Дальнего Востока уже давно пора радикально снизить.
Виктор Осипов рассказал корейцам о развитии, а вернее, восстановлении в регионе судостроительного и судоремонтного кластера, разрушенного еще в период перестройки и особенно 90-х годов. Сегодня государство реально озабочено воссозданием на Дальнем Востоке мощной судостроительной промышленности и судоремонта. Флагманом этого процесса стал завод «Звезда» в Большом Камне. Корейцев весьма заинтересовал доклад профессора. Известно, что именно в Ульсане расположены основные судостроительные мощности Республики Корея и здесь очень ревниво относятся к появлению завода-конкурента, способного строить большие суда, особенно ледового класса. «Звезда», как известно, планирует кооперировать свою деятельность с корейцами, но они будут работать, как говорится, на подхвате.
Андрей Голобоков поведал корейской стороне о структуре российской нефтегазовой промышленности и рассказал о тенденциях в этой области. В частности, гости смогли узнать о ситуации с запасами этих видом сырья в России, освоении новых месторождений, строительстве новых газонефтепроводов и газонефтеперерабатывающих производств. В целом из доклада эксперта корейцы смогли узнать о том, что, несмотря на санкции и прочие экономические неурядицы, эта сфера в России активно развивается и наша страна готова стать надежным поставщиков сырья и продукции из нефти и газа для всех стран, пожелавших сотрудничать с ней. Гости особенно заинтересовало, что российская сторона в этой сфере сегодня упор делает на развитие в восточном направлении.
Андрей Пушкарёв, в свою очередь, рассказал о том, что нормализация ситуации на Корейском полуострове в потенциале отрывает большие возможности для всех стран региона. Россия с большим воодушевлением восприняла позитивные новости из Кореи. Наша страна граничит с Корейским полуостровом, поэтому все проблемы связанные с противостоянием двух Корей, так или иначе воспринимаются как угроза национальной безопасности. Поэтому России нравятся любые хорошие новости с полуострова.
У нас весьма динамично складываются отношения с Республикой Кореей. Прошедший недавно во Владивостоке очередной, девятый по счету, ежегодный Дальневосточный российско-корейский форум снова продемонстрировал большой интерес Республики Корея к сотрудничеству с нашим краем и Дальним Востоком России в целом. Для Приморского края эта страна стала вторым по значимости партнером после Китая.
Вот только некоторые цифры. Торговый оборот Приморья и Республики Корея в прошлом году вышел на уровень 1,350 млрд долларов, рост составил 20% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в целом вырос на 27%. Еще более впечатляющими выглядят цифры туристической отрасли - в прошлом году Приморье посетило в полтора раза больше, чем годом ранее, южнокорейских граждан (224 тыс. человек). Сотрудничество двух стран набирает обороты, хотя, как отметили участники форума, это происходит в основном не в сфере инвестиций.
Тема сотрудничества трех стран – России, Республики Корея и КНДР – получила в последнее время новое содержание благодаря ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Еще на прошлогоднем форуме были сформулированы южнокорейскими спикерами предложения по развитию такого сотрудничества. И в течение года эти вопросы обсуждались на многих площадках. В частности, во Владивостоке были высказаны идеи реализации проектов в области судостроения, логистики, строительства железнодорожной ветки, проходящей через Южную Корею, Северную Корею и Приморский край, создания рыбоперерабатывающего кластера и другие.
Но в условиях продолжающих существовать санкций сложно говорить о полноценном трехстороннем сотрудничестве - открывающиеся новые возможности пока остаются благими пожеланием. К сожалению, до сих пор против КНДР действует режим санкций, часть из которых в рамках решения Совета безопасности ООН поддержала и Россия. Более губительны здесь санкции, которые накладываются отдельными странами, в частности, США. Дело в том, что помимо давления на власти Северной Кореи они заодно решают и свои экономические проблемы в регионе. В частности, из-за санкций против КНДР, как ни странно, пострадали десятки китайских и даже российских компаний. У нас в Приморском крае есть такие компании, которые работали с Северной Кореей уже долгие годы, а теперь их деятельность американцами признается незаконной. Все это приводит к тому, что частный российский бизнес теперь очень сильно опасается вести хоть какую-то деятельность, так или иначе связанную с КНДР. И даже если в отношениях между США и Северной Кореей возникнет потепление, российский бизнес будет еще долго вести себя осторожно. Так что на первых порах если и можно рассчитывать на инвесторов из России, то это будут в основном государственные корпорации. Остальной бизнес некоторое время будет присматриваться к тому, что происходит на полуострове.
Корейские эксперты со своей стороны рассказали о планах Ульсана стать экономическим лидером в западной части страны, связанным с развитием не только судостроения и судоремонта, но портовых мощностей и логистики. В частности, здесь уже строятся мощности для перевалки грузов, которые пойдут через российский Северный морской путь. Но самое интересное, Ульсан хочет стать региональным хабом по перевалке российского сжиженного газа и нефти. И соответствующие мощности также уже строятся. Именно сюда, по замыслу корейцев, должен сначала поступать газ с Сахалина или нефть ВСТО и других месторождений российского региона и уже потом расходиться по налаженным путям по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Корейцы даже планируют создать специальный сорт нефти, который будет получаться в хранилищах Ульсана.
Дискуссия в целом получилась весьма плодотворной. Российские и корейские эксперты пришли к выводу, что общение необходимо продолжить. Властям соответствующих территорий России и Республики Корея будут даны необходимые рекомендации и посылы.
Новости тематики
- Во Владивостоке корейцы сообщили, что хотят создать новый сорт нефти из российского сырья
- Китай построит в Приморье крупнейший на востоке России металлургический комбинат
- Во Владивостоке форум "Маяк" объединит предпринимателей России и АТР
- Японские бизнесмены посетили мини-ТЭЦ "Центральная" во Владивостоке
- Changi Airports приостановила участие в проекте развития аэропорта Владивосток
- Япония предлагает Дальнему Востоку экономичное морское оборудование
- Бизнес из Тоттори расширяет присутствие во Владивостоке
- Бизнес США вновь открывает для себя Приморский край
- Инвесторы в Приморье делают крупные ставки
- Азиатская компания планирует строить казино в Приморье
Новости раздела
- Во Владивостоке корейцы сообщили, что хотят создать новый сорт нефти из российского сырья
- Дальневосточное морское пароходство купило контейнеровоз для работы на магаданской линии
- Акционеры аэропорта Владивосток не могут долететь до дивидендов
- Энергетики будут погашать убытки
- Злополучные "Хаятты" продолжают мучить Приморье
- Во Владивостоке будут собирать человекоподобных роботов
- Через порт Владивосток пойдут транзитные контейнеры из Японии в Европу
- ННК-Приморнефтепродукт принял участие в Карьерном форуме ДВФУ
- Рыбу из Владивостока в Санкт-Петербург будут возить по новой схеме
- Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Страховку по банковским вкладам расширят
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- Одно из крупнейших предприятий Приморья подвергается рейдерскому захвату
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- В Хабаровском крае на месторождении Светлое добыто 10 тонн золота
- Столица Приморья уступила первое место столице России
- Мигранты продолжают заселять Хабаровский край