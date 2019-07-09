Во Владивостоке корейцы сообщили, что хотят создать новый сорт нефти из российского сырья

В Приморье прошел скромный экономический форум с большими планами

Во Владивостоке на базе ВГУЭС прошел международное мероприятие с достаточно сложным на первый взгляд названием «Корейско-российский форум Ново-Восточного и Ново-Северного промышленного сотрудничества».

Официально организаторами мероприятия выступили Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и администрация южнокорейского города-порта Ульсан, однако именно корейцы стали, как говорится, главными застрельщиками встречи. Отсюда и заявленное ими название, в основе которого лежат соответственно российская программа по развитию Дальнего Востока и южнокорейская, главный акцент которой – полномасштабное налаживание сотрудничества со странами, которые лежат к северу от Республики Корея. Это прежде всего Китай и Россия.



Среди российских участников мероприятия можно отметить профессора ВГУЭС Александра Латкина, профессора Виктора Осипова, профессора Андрея Голобокова, главного редактора Издательской компании «Золотой Рог» Андрея Пушкарёва.

Александр Латкин представил собравшимся свое видение социально-экономической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день на Дальнем Востоке России, признав ее достаточно сложной. Общий экономический кризис в стране в регионе отзывается еще большими проблемами. Продолжается обеднение и отток населения, инвестиции растут только в отчетах кураторов региона, практически не развиваются такие экономические инструменты, как Свободный порт Владивосток и ТОРы, сообщил профессор. За пять лет существования СПВ и ТОРов их доля в налоговой базе региона достигла 1,08%, что смотрится простой арифметической погрешностью, продолжил Александр Латкин. Эта цифра отражает «успехи» работы структур, ответственных за развитие территории. Регион остро нуждается в реальных инвестициях, в том числе и иностранных, а также в реальных, а не в буквальном смысле нарисованных структурами Минвостокразвития, проектах, резюмировал экономист. Рецепты развития региона известны: открытые и понятные правила игры, которые не в праве изменять чиновники на местах; борьба с коррупцией в структурах, ответственных за развитие региона; создание для инвесторов благоприятных условий, с учетом специфики региона. Это касается в том числе налогов и тарифов, которые для Дальнего Востока уже давно пора радикально снизить.





Виктор Осипов рассказал корейцам о развитии, а вернее, восстановлении в регионе судостроительного и судоремонтного кластера, разрушенного еще в период перестройки и особенно 90-х годов. Сегодня государство реально озабочено воссозданием на Дальнем Востоке мощной судостроительной промышленности и судоремонта. Флагманом этого процесса стал завод «Звезда» в Большом Камне. Корейцев весьма заинтересовал доклад профессора. Известно, что именно в Ульсане расположены основные судостроительные мощности Республики Корея и здесь очень ревниво относятся к появлению завода-конкурента, способного строить большие суда, особенно ледового класса. «Звезда», как известно, планирует кооперировать свою деятельность с корейцами, но они будут работать, как говорится, на подхвате.

Андрей Голобоков поведал корейской стороне о структуре российской нефтегазовой промышленности и рассказал о тенденциях в этой области. В частности, гости смогли узнать о ситуации с запасами этих видом сырья в России, освоении новых месторождений, строительстве новых газонефтепроводов и газонефтеперерабатывающих производств. В целом из доклада эксперта корейцы смогли узнать о том, что, несмотря на санкции и прочие экономические неурядицы, эта сфера в России активно развивается и наша страна готова стать надежным поставщиков сырья и продукции из нефти и газа для всех стран, пожелавших сотрудничать с ней. Гости особенно заинтересовало, что российская сторона в этой сфере сегодня упор делает на развитие в восточном направлении.





Андрей Пушкарёв, в свою очередь, рассказал о том, что нормализация ситуации на Корейском полуострове в потенциале отрывает большие возможности для всех стран региона. Россия с большим воодушевлением восприняла позитивные новости из Кореи. Наша страна граничит с Корейским полуостровом, поэтому все проблемы связанные с противостоянием двух Корей, так или иначе воспринимаются как угроза национальной безопасности. Поэтому России нравятся любые хорошие новости с полуострова.

У нас весьма динамично складываются отношения с Республикой Кореей. Прошедший недавно во Владивостоке очередной, девятый по счету, ежегодный Дальневосточный российско-корейский форум снова продемонстрировал большой интерес Республики Корея к сотрудничеству с нашим краем и Дальним Востоком России в целом. Для Приморского края эта страна стала вторым по значимости партнером после Китая.

Вот только некоторые цифры. Торговый оборот Приморья и Республики Корея в прошлом году вышел на уровень 1,350 млрд долларов, рост составил 20% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в целом вырос на 27%. Еще более впечатляющими выглядят цифры туристической отрасли - в прошлом году Приморье посетило в полтора раза больше, чем годом ранее, южнокорейских граждан (224 тыс. человек). Сотрудничество двух стран набирает обороты, хотя, как отметили участники форума, это происходит в основном не в сфере инвестиций.

Тема сотрудничества трех стран – России, Республики Корея и КНДР – получила в последнее время новое содержание благодаря ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Еще на прошлогоднем форуме были сформулированы южнокорейскими спикерами предложения по развитию такого сотрудничества. И в течение года эти вопросы обсуждались на многих площадках. В частности, во Владивостоке были высказаны идеи реализации проектов в области судостроения, логистики, строительства железнодорожной ветки, проходящей через Южную Корею, Северную Корею и Приморский край, создания рыбоперерабатывающего кластера и другие.





Но в условиях продолжающих существовать санкций сложно говорить о полноценном трехстороннем сотрудничестве - открывающиеся новые возможности пока остаются благими пожеланием. К сожалению, до сих пор против КНДР действует режим санкций, часть из которых в рамках решения Совета безопасности ООН поддержала и Россия. Более губительны здесь санкции, которые накладываются отдельными странами, в частности, США. Дело в том, что помимо давления на власти Северной Кореи они заодно решают и свои экономические проблемы в регионе. В частности, из-за санкций против КНДР, как ни странно, пострадали десятки китайских и даже российских компаний. У нас в Приморском крае есть такие компании, которые работали с Северной Кореей уже долгие годы, а теперь их деятельность американцами признается незаконной. Все это приводит к тому, что частный российский бизнес теперь очень сильно опасается вести хоть какую-то деятельность, так или иначе связанную с КНДР. И даже если в отношениях между США и Северной Кореей возникнет потепление, российский бизнес будет еще долго вести себя осторожно. Так что на первых порах если и можно рассчитывать на инвесторов из России, то это будут в основном государственные корпорации. Остальной бизнес некоторое время будет присматриваться к тому, что происходит на полуострове.

Корейские эксперты со своей стороны рассказали о планах Ульсана стать экономическим лидером в западной части страны, связанным с развитием не только судостроения и судоремонта, но портовых мощностей и логистики. В частности, здесь уже строятся мощности для перевалки грузов, которые пойдут через российский Северный морской путь. Но самое интересное, Ульсан хочет стать региональным хабом по перевалке российского сжиженного газа и нефти. И соответствующие мощности также уже строятся. Именно сюда, по замыслу корейцев, должен сначала поступать газ с Сахалина или нефть ВСТО и других месторождений российского региона и уже потом расходиться по налаженным путям по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Корейцы даже планируют создать специальный сорт нефти, который будет получаться в хранилищах Ульсана.

Дискуссия в целом получилась весьма плодотворной. Российские и корейские эксперты пришли к выводу, что общение необходимо продолжить. Властям соответствующих территорий России и Республики Корея будут даны необходимые рекомендации и посылы.