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Полномочия гендиректора "Владивостокского морского торгового порта" будут продлены еще на три года

07 Февраля 2020, 10:55 | Владивосток

Под руководством Заирбека Юсупова грузооборот порта увеличился более чем в два раза

Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) рекомендовал наблюдательному совету ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO) продлить полномочия его гендиректора Заирбека ЮСУПОВА еще на три года.

Г-н Юсупов был назначен гендиректором ВМТП в марте 2016 года, до этого возглавлял ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В феврале 2017 года набсовет ВМТП продлил его полномочия сроком на три года, на срок с 1 марта 2017 года по 25 февраля 2020 года включительно.

«Под руководством Заирбека Юсупова грузооборот порта увеличился более чем в два раза – с 5,6 млн тонн в 2016 году до рекордных 11,5 млн в 2019 году. За это время порт значительно увеличил скорость перевалки грузов – с 278 до 549 вагонов в сутки, провел комплексную программу модернизации производственных мощностей, расширил сотрудничество с партнерами, а также нарастил социальный пакет сотрудников порта», - сообщили в пресс-службе порта.   

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока. Ежегодная пропускная способность стивидора достигает 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

Фото ВМТП.

 

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Теги: fesco  совет директоров  Заирбек Юсупов  вмтп  гендиректор  ДВМП  порт 



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