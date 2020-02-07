Полномочия гендиректора "Владивостокского морского торгового порта" будут продлены еще на три года

Под руководством Заирбека Юсупова грузооборот порта увеличился более чем в два раза

Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) рекомендовал наблюдательному совету ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO) продлить полномочия его гендиректора Заирбека ЮСУПОВА еще на три года.

Г-н Юсупов был назначен гендиректором ВМТП в марте 2016 года, до этого возглавлял ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В феврале 2017 года набсовет ВМТП продлил его полномочия сроком на три года, на срок с 1 марта 2017 года по 25 февраля 2020 года включительно.

«Под руководством Заирбека Юсупова грузооборот порта увеличился более чем в два раза – с 5,6 млн тонн в 2016 году до рекордных 11,5 млн в 2019 году. За это время порт значительно увеличил скорость перевалки грузов – с 278 до 549 вагонов в сутки, провел комплексную программу модернизации производственных мощностей, расширил сотрудничество с партнерами, а также нарастил социальный пакет сотрудников порта», - сообщили в пресс-службе порта.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока. Ежегодная пропускная способность стивидора достигает 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



Фото ВМТП.