www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.19 р. 100 JPY: 59.17 р.
EUR: 71.11 р. 10 CNY: 90.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Как создать личный бренд расскажут спикеры из Сингапура, Москвы и Санкт-Петербурга во Владивостоке

05 Декабря 2019, 15:33 | Владивосток

Как создать личный бренд? Как продвигаться в инстраграм? Что такое нетворкинг по-взрослому? Как организовать свое сообщество и масштабировать бизнес?

Все это расскажут спикеры из Сингапура, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока 12 декабря в Кампусе ДВФУ.

Программа Предпринимательского Форума, действительно, очень насыщенная и раскрывает вопросы начинающих и молодых предпринимателей. Важно, что спикерам конференции станут приезжие и местные спикеры, доказавшие свою экспертность в каждой из тем:

 

#создать личный бренд в соцсетях 

  • Максим Чернов, Сингапур

Эксперт по нетворкингу, предприниматель, видеоблогер, автор книги-бестселлера. Основатель компании ПроНетворкинг и Академии нетворкинга и личного бренда

 

#заниматься нетворкингом по-взрослому 

  • Иван Кензо, Санкт-Петербург

Предприниматель, основатель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге, CEO Royal Apart SPB, сети салонов красоты «Забава»

 

#создать свое бизнес-сообщество 

  • Марина Лях, Санкт-Петербург

Основатель и руководитель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге

 

#продвигать свои идеи во ВКонтакте 

  • Вячеслав Прохоров, Москва

Евангелист VK Business. Преподаватель ВШЭ, МГУ, проектов Skillbox, Нетология, Академии интернет-резерва. Работал в: RealWeb, Google, myTarget, Одноклассники.

 

#как создали одну из мощнейших франшиз в СНГ 

  • Павел Чернявский, Владивосток

Директор по развитию сети автомобильных кофеточек CoffeeMachine

 

#как собрать команду мечты. Пошаговый план лидера 

  • Илья Сухих, Владивосток

Ресторатор, основатель ресторанов Supra, Zuma, Midia

 

#как проверить франшизу и не потерять деньги 

  • Тимофей Белоглазов, Владивосток

Основатель и генеральный директор маркетингового агентства DVIGA, судья международных конкурсов Золотой сайт, CSS Design Awards

 

#личной эффективности руководителя. Как успевать делать бизнес и жить

  • Алексей Комиссаров, Владивосток

Основатель и директор по развитию маркетингового агентства DVIGA, Школы личной эффективности Sprut-in-Suit, образовательной тусовки RuBusiness School

 

Организатором мероприятия выступил Центр «Мой бизнес», а регистрация на данный момент бесплатная на сайте:  https://proconf.info/moibiz-forum (активная ссылка https://proconf.info/moibiz-forum?utm_source=zolotoyrog&utm_medium=site)

 

Когда: 12 декабря 2019 года, с 09.00 до 19.00.

Где: остров Русский, кампус ДВФУ, корпус С, Красный зал

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 
Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]