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Как создать личный бренд расскажут спикеры из Сингапура, Москвы и Санкт-Петербурга во Владивостоке
Как создать личный бренд? Как продвигаться в инстраграм? Что такое нетворкинг по-взрослому? Как организовать свое сообщество и масштабировать бизнес?
Все это расскажут спикеры из Сингапура, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока 12 декабря в Кампусе ДВФУ.
Программа Предпринимательского Форума, действительно, очень насыщенная и раскрывает вопросы начинающих и молодых предпринимателей. Важно, что спикерам конференции станут приезжие и местные спикеры, доказавшие свою экспертность в каждой из тем:
#создать личный бренд в соцсетях
-
Максим Чернов, Сингапур
Эксперт по нетворкингу, предприниматель, видеоблогер, автор книги-бестселлера. Основатель компании ПроНетворкинг и Академии нетворкинга и личного бренда
#заниматься нетворкингом по-взрослому
-
Иван Кензо, Санкт-Петербург
Предприниматель, основатель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге, CEO Royal Apart SPB, сети салонов красоты «Забава»
#создать свое бизнес-сообщество
-
Марина Лях, Санкт-Петербург
Основатель и руководитель Клуба предпринимателей BizPeople в Санкт-Петербурге
#продвигать свои идеи во ВКонтакте
-
Вячеслав Прохоров, Москва
Евангелист VK Business. Преподаватель ВШЭ, МГУ, проектов Skillbox, Нетология, Академии интернет-резерва. Работал в: RealWeb, Google, myTarget, Одноклассники.
#как создали одну из мощнейших франшиз в СНГ
-
Павел Чернявский, Владивосток
Директор по развитию сети автомобильных кофеточек CoffeeMachine
#как собрать команду мечты. Пошаговый план лидера
-
Илья Сухих, Владивосток
Ресторатор, основатель ресторанов Supra, Zuma, Midia
#как проверить франшизу и не потерять деньги
-
Тимофей Белоглазов, Владивосток
Основатель и генеральный директор маркетингового агентства DVIGA, судья международных конкурсов Золотой сайт, CSS Design Awards
#личной эффективности руководителя. Как успевать делать бизнес и жить
-
Алексей Комиссаров, Владивосток
Основатель и директор по развитию маркетингового агентства DVIGA, Школы личной эффективности Sprut-in-Suit, образовательной тусовки RuBusiness School
Организатором мероприятия выступил Центр «Мой бизнес», а регистрация на данный момент бесплатная на сайте: https://proconf.info/moibiz-forum (активная ссылка https://proconf.info/moibiz-forum?utm_source=zolotoyrog&utm_medium=site)
Когда: 12 декабря 2019 года, с 09.00 до 19.00.
Где: остров Русский, кампус ДВФУ, корпус С, Красный зал
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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