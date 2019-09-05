В Приморье реализован крупнейший частный проект

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны

АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный, Приморский край) в четверг во время проведения Восточного экономического форума запустило в эксплутацию Третью очередь специализированного угольного комплекса. Первая погрузка с Третьей очереди была осуществлена для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd. Поставщик - АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованный без государственного финансирования.

Инвестроект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд рублей, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья.

«Для нас было гордостью представить премьер-министру Индии г-ну МОДИ Третью очередь АО «Восточный Порт» как передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрены большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы. АО «Восточный Порт» должно быть примером для других компаний, а применяемые им меры – нормой для отрасли», - сказал министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ.

«АО «Восточный Порт» вкладывает значительные средства и в современное высокоэффективное оборудование, и в природоохранные мероприятия. Результаты этой деятельности на лицо. Также стивидорное предприятие ведет последовательную активную работу, направленную на всестороннее социальное развитие территории», - сказал губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

«Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля - Третья очередь АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», - отметила член правления АО «Восточный Порт» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ.

В рамках Третьей очереди построен дополнительный электрифицированный парк отправки порожних вагонов, что позволило увеличить пропускную способность станции Находка-Восточная на 5 млн тонн в год. Для приема груженых составов ведется строительство нового электрифицированного железнодорожного парка на 12 путей. Парк отправки вагонов на безвозмездной основе передан ОАО «РЖД» и уже используется для перевозки грузов, в том числе сторонних компаний.

Досье газеты «Золотой Рог»: В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Весь объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. «Восточный порт» в 2018 году увеличил объем перевалки на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года - до 24,2 млн тонн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото «Восточный Порт»