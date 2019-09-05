ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса на проведение работ капитального ремонта многоквартирных домов по адресу ул. Катерная, д.5а и ул. Катерная,д.7а.

Подробная информация по телефону 8(423) 263 02 28 в рабочее время с 8-00 до 17-00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток