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ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
05 Сентября 2019, 17:18 | Владивосток
ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса на проведение работ капитального ремонта многоквартирных домов по адресу ул. Катерная, д.5а и ул. Катерная,д.7а.
Подробная информация по телефону 8(423) 263 02 28 в рабочее время с 8-00 до 17-00.
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