Крабовая "нарезка" грозит дефолтом отрасли

Чиновники предлагают перераспределить остатки крабов в пользу новых игроков рынка

Сбылись самые худшие ожидания рыбной отрасли - Минвостокразвития предложило увеличить долю инвестиционных квот на добычу крабов с нынешних 50% до 100%, а водных биологических ресурсов - с 20% до 50%. Доходы от продажи квот могут быть направлены в том числе на поддержку Дальнего Востока и Арктики. Изменение правил игры сыграет на руку новичкам отрасли.

На прошлой неделе стало известно, что три резидента Свободного порта – ООО «Атлантик краб», «Камчатка краб» и «Пасифик краб» - намерены построить 10 новых краболовов по программе «Квоты в обмен на инвестиции».

Все три ООО были зарегистрированы во Владивостоке 14 августа 2018 года в трех соседних офисах. Уставный капитал каждой из них составляет 10 тыс. рублей. Учредителями компаний выступает принадлежащее Глебу ФРАНКУ ООО «Русский краб» (99% капитала) и Александр САПОЖНИКОВ (1%). Руководителем всех трех компаний является гендиректор ООО «Русский краб» Дмитрий ТРУБНИКОВ (он также возглавляет ООО «Дальневосточный краб», ООО «Примкраб», ООО «Баренц краб» и АО «Т-Краб»).

Суда планируется спустить на воду до 2025 года, они будут базироваться и обслуживаться в портах Славянка и Зарубино. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 15,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение новые резиденты подписали с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Планируется, что построенные краболовы будут вести промысловую деятельность в Охотском и Беринговом морях.

«Сформировав собственный флот, способный вести добычу крабов и их переработку прямо в море, предприятия-резиденты наладят выпуск варено-мороженной продукции, а также смогут транспортировать улов в живом виде», - отмечает Минвостокразвития.

Квота вечной не бывает

Отметим, что практически все квоты на водные биоресурсы с начала «нулевых» распределялись по так называемому историческому принципу. Это значит, что квота закрепляется на основании данных о добыче компании за предыдущий период. Последний раз по такому принципу они были закреплены с 1 января 2019 года сроком на 15 лет.

Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году. Инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему квоту.

По итогам прошедших в октябре 2019 года крабовых аукционов было продано 35 из 41 лота. В бюджет было направлено 142,4 млрд рублей. В Росрыболовство представлено 35 контрактов на строительство краболовных судов на российских судостроительных предприятиях на сумму 57,4 млрд рублей. Предполагается, что новые суда будут строиться до сентября 2025 года. По оценке ведомства, это крупнейшее за всю историю российской рыбной промышленности единовременное обновление рыбопромыслового флота.

«Увеличить представляемую на инвестиционные цели долю общего допустимого улова крабов с 50% до 100%, а водных биологических ресурсов - с 20% до 50%. Доходы федерального бюджета от продажи соответствующих квот направить в том числе на цели развития Дальнего Востока и Арктики», - отмечается в перечне мер по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подготовленном Минвостокразвития.

Ведомство также предлагает установить приоритетное распределение квот на вылов водных биологических ресурсов, предоставляемых не на инвестиционные цели, лицам, осуществляющим глубокую переработку таких ресурсов.

Отрасли нанесли удар под дых

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ напоминает, что крабодобытчики для участия в аукционах и выполнения инвестобязательств взяли кредиты под залог финансовых потоков от оставшейся доли крабов. «Если сейчас у них заберут вторую половину, обслуживать кредиты будет нечем», - приводит его слова ТАСС.

По мнению Зверева, преждевременно увеличивать долю инвестквот до 50% до тех пор, пока не будут построены корабли в рамках уже предоставленных 20% квот.

«В рамках распределения 20% квот будет построено 43 судна, если объем инвестквот будет увеличен до 50%, портфель заказов рыбаков увеличится до 80 судов к 2035 году. Построить такое количество судов наши верфи просто не смогут, так как не имеют достаточного количества производственных мощностей и трудовых ресурсов. Кроме того, имеются затруднения с поставками импортных комплектующих, вызванные экономическими санкциями и ограничениями по перемещению грузов и трудовых ресурсов через границу», - считает глава ВАРПЭ.

Уже на данный момент по всем строящимся на российских верфях в рамках программы инвестквот рыболовецким судам отставание от графиков составляет от года до двух. Источником покрытия расходов на строительство этих 43 судов являются действующие квоты предприятий, которые предлагается урезать еще на 30%.

Кредитная нагрузка предприятий остается высокой и на сегодняшний день достигла отметки в 250 млрд рублей.

«Очередное перераспределение квот приведет не к ускорению экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, а к дефолту предприятий отрасли, а следовательно, снижению налоговых поступлений в бюджет региона, остановке инвестиционных проектов, сокращению числа занятых в отрасли и ухудшению социального климата региона», - подытожил Герман Зверев.

Юрий РОГОВ.