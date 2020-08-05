Из Хабаровска во Владивосток запустили новый контейнерный поезд

Пока поезда будут отправляться два раза в неделю

Новый регулярный контейнерный поезд начал курсировать из Хабаровска во Владивосток. Сервис запустила Транспортная группа FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Планируемый объем перевозок - 600-700 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в месяц.

Сервис ориентирован как на внутрироссийские перевозки в регионы Дальнего Востока, так и на экспортные отправки в страны Азии регулярными морскими сервисами.

Поезда будут отправляться два раза в неделю от терминала «Стройоптторг» в Хабаровске. В перспективе рассматривается увеличение частоты рейсов до 3 раз в неделю.

Основу грузопотока будут составлять грузы от товаров народного потребления до пиломатериалов.

Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ДВМП), 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В управлении FESCO - около 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.