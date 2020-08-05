Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский морской торговый порт присоединился к платформе TradeLens на основе блокчейна
Технология позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) одним из первых в России присоединилось к блокчейн-платформе TradeLens. Разработкой платформы занимаются GTD Solution, дочерняя структура крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk, и американский IT-гигант IBM.
TradeLens позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами между грузоотправителями, судоходными компаниями, таможенными органами, операторами портов и терминалов.
«Сейчас мы тестируем систему и передаем в блокчейн-платформу информацию о выгрузке и погрузке грузов, швартовке судов. После полноценной интеграции системы мы сможем оптимизировать работу с контролирующими органами, сократить сроки оформления документов и получать отчетность от морского перевозчика в режиме онлайн», — отметил директор департамента информационных технологий ВМТП Антон ПОПОВ.
TradeLens позволяет перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но и пересылать друг другу коммерческие документы. Технология Блокчейн помогает снизить времязатраты на обработку бумажных документов, позволяя быстрее и проще выписывать накладные на груз, санитарные свидетельства, счета на оплату и другие сопроводительные документы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ВМТП
Новости партнеров
Новости тематики
- Из Хабаровска во Владивосток запустили новый контейнерный поезд
- Владивостокский морской торговый порт присоединился к платформе TradeLens на основе блокчейна
- ИП Иванчихин Андрей Дмитриевич заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов
- Джамбулат Текиев судится из-за 47 миллионов
- В порту Владивосток построят новый холодильник
- Во Владивостоке построят еще один жилой "небоскреб"
- Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки
- На Шаморе построят 4-звездочную гостиницу
- На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
- Бывший президент FESCO нашел новое место работы
Новости раздела
- Из Хабаровска во Владивосток запустили новый контейнерный поезд
- Владивостокский морской торговый порт присоединился к платформе TradeLens на основе блокчейна
- На острове Русском продолжается борьба с "веревочниками"
- Контейнеры бункерного типа устанавливают на острове Русском
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский
- ИП Иванчихин Андрей Дмитриевич заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов
- Контроль над аэропортом Владивосток перешел к аэропорту Сочи
- Во Владивостоке прошли онлайн-переговоры российского и корейского бизнеса
- "Росконгресс" официально объявил об отмене ВЭФ в 2020 году
- Джамбулат Текиев судится из-за 47 миллионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке на центральной дороге ночью приступят к асфальтированию
- COVID-19: Врачи обозначили симптомы и методы лечения коронавируса у детей
- Роспотребнадзор объявил о новых правилах отдыха за границей
- Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
- COVID-19: Только за первую неделю "Киберволонтеры" выявили более 600 "фейков"
- Экс-кандидат в президенты России назвала рублевых вкладчиков "идиотами"
- На побережье Охотского моря открыли "филиал" Майами
- В Приморье массово проверяют открывающиеся базы отдыха
- Народный синоптик предупреждает о влиянии тайфуна на Приморье
- Во Владивостоке усиленно дезинфицируют общественные пространства