Владивостокский морской торговый порт присоединился к платформе TradeLens на основе блокчейна

Технология позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) одним из первых в России присоединилось к блокчейн-платформе TradeLens. Разработкой платформы занимаются GTD Solution, дочерняя структура крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk, и американский IT-гигант IBM.

TradeLens позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами между грузоотправителями, судоходными компаниями, таможенными органами, операторами портов и терминалов.

«Сейчас мы тестируем систему и передаем в блокчейн-платформу информацию о выгрузке и погрузке грузов, швартовке судов. После полноценной интеграции системы мы сможем оптимизировать работу с контролирующими органами, сократить сроки оформления документов и получать отчетность от морского перевозчика в режиме онлайн», — отметил директор департамента информационных технологий ВМТП Антон ПОПОВ.

TradeLens позволяет перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но и пересылать друг другу коммерческие документы. Технология Блокчейн помогает снизить времязатраты на обработку бумажных документов, позволяя быстрее и проще выписывать накладные на груз, санитарные свидетельства, счета на оплату и другие сопроводительные документы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ВМТП