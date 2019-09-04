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РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт

04 Сентября 2019, 21:37 | Владивосток

Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток

ОАО «РЖД» и Транспортная группа FESCO запускают полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу FESCO), сокращая таким образом общее время оформления документов в порту с пяти суток до 21 часа.

Первая отправка группы контейнеров, все документы на которые были оформлены в безбумажном формате, состоялась в среду в порту в присутствии первого заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Александра МИШАРИНА и заместителя министра транспорта РФ Юрия ЦВЕТКОВА.

Новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. С этой целью для приемосдатчиков и тальманов в ВМТП были внедрены мобильные рабочие места, в электронный вид переведены первичные и перевозочные документы на железной дороге, Федеральной таможенной службой запущена процедура электронного закрытия таможенного транзита.

В рамках первой отправки по интермодальному маршруту из Иокогамы в Москву, включающему морскую и железнодорожную перевозки, будут доставлены контейнеры с автозапчастями и комплектующими.

В тестовой отгрузке принимали участие японские компании Sojitz Corporation и ООО «Субару Мотор».

На первом этапе реализации проекта ИНТЕРТРАН технология будет доступна для оформления импортных перевозок, на втором – расширена на перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу.

«Благодаря объединению информационных систем порта, компании FESCO, «Российских железных дорог», таможенных служб представляется единый удобный комфортный продукт для грузоотправителей. Буквально в считанные минуты в любой точке мира по этой технологии можно оформить перевозку в электронном виде, – сказал г-н Мишарин.

«Я считаю, что мы сделали большой шаг на пути к цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли. Уверен, что мы на этом не остановимся, и следующий шаг – это реализация проекта ИНТЕРТРАН в отношении транзита, который является приоритетом развития всей отрасли», – отметил президент FESCO Александр ИСУРИН.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»:  Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании группы - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ВМТП

 

Автор: Олег Клименко
Теги: технологии  порт  ржд  декларирование  вмтп  fesco 



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