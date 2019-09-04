Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток
ОАО «РЖД» и Транспортная группа FESCO запускают полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу FESCO), сокращая таким образом общее время оформления документов в порту с пяти суток до 21 часа.
Первая отправка группы контейнеров, все документы на которые были оформлены в безбумажном формате, состоялась в среду в порту в присутствии первого заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Александра МИШАРИНА и заместителя министра транспорта РФ Юрия ЦВЕТКОВА.
Новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. С этой целью для приемосдатчиков и тальманов в ВМТП были внедрены мобильные рабочие места, в электронный вид переведены первичные и перевозочные документы на железной дороге, Федеральной таможенной службой запущена процедура электронного закрытия таможенного транзита.
В рамках первой отправки по интермодальному маршруту из Иокогамы в Москву, включающему морскую и железнодорожную перевозки, будут доставлены контейнеры с автозапчастями и комплектующими.
В тестовой отгрузке принимали участие японские компании Sojitz Corporation и ООО «Субару Мотор».
На первом этапе реализации проекта ИНТЕРТРАН технология будет доступна для оформления импортных перевозок, на втором – расширена на перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу.
«Благодаря объединению информационных систем порта, компании FESCO, «Российских железных дорог», таможенных служб представляется единый удобный комфортный продукт для грузоотправителей. Буквально в считанные минуты в любой точке мира по этой технологии можно оформить перевозку в электронном виде, – сказал г-н Мишарин.
«Я считаю, что мы сделали большой шаг на пути к цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли. Уверен, что мы на этом не остановимся, и следующий шаг – это реализация проекта ИНТЕРТРАН в отношении транзита, который является приоритетом развития всей отрасли», – отметил президент FESCO Александр ИСУРИН.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании группы - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ВМТП
Новости тематики
- РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
- Во Владивостоке устроили распродажу алмазов
- Арсеньевские авиастроители выплатят почти 1,5 миллиарда дивидендов
- Дальневосточное морское пароходство купило контейнеровоз для работы на магаданской линии
- Акционеры аэропорта Владивосток не могут долететь до дивидендов
- Во Владивостоке будут собирать человекоподобных роботов
- Через порт Владивосток пойдут транзитные контейнеры из Японии в Европу
- Рыбу из Владивостока в Санкт-Петербург будут возить по новой схеме
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта
- Во Владивостоке пройдет бизнес-форум "Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к "умной стране"
Новости раздела
- РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
- McDonalds, IBM, General Electric, MasterCard...
- На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Во Владивостоке устроили распродажу алмазов
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" прошло важную проверку
- Арсеньевские авиастроители выплатят почти 1,5 миллиарда дивидендов
- Во Владивостоке корейцы сообщили, что хотят создать новый сорт нефти из российского сырья
- Дальневосточное морское пароходство купило контейнеровоз для работы на магаданской линии
- Акционеры аэропорта Владивосток не могут долететь до дивидендов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На карте Приморья появится ЧМО
- Нет уж, дудки!
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул
- На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"
- Дмитрий Алексеев: В действительности, кроме красивых слов, ничего нет
- Лоцман свободного порта
- Во Владивостоке открыт "Центр морского туризма"
- Ирина Щербина – о том, чем не должны пахнуть носки