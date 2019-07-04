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Дальневосточное морское пароходство купило контейнеровоз для работы на магаданской линии
Судно построено в Германии в 2003 году
Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) приняла в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан». Государственный флаг России был торжественно поднят на судне 2 июля.
Судно будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы «ФЕСКО Магадан Лайн».
В сообщении FESCO отмечается, что ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.
Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров, флот группы насчитывает 20 судов.Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ контролирует 32,5% акций ПАО «ДВМП».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Фото FESCO.
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