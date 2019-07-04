Дальневосточное морское пароходство купило контейнеровоз для работы на магаданской линии

Судно построено в Германии в 2003 году

Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) приняла в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан». Государственный флаг России был торжественно поднят на судне 2 июля.

Судно будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы «ФЕСКО Магадан Лайн».

В сообщении FESCO отмечается, что ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.

Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров, флот группы насчитывает 20 судов.Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ контролирует 32,5% акций ПАО «ДВМП».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Фото FESCO.