Акционеры аэропорта Владивосток не могут долететь до дивидендов

Компания оставила чистую прибыль за 2018 год нераспределенной

Акционеры АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, а чистую прибыль в размере 157 млн рублей оставить в распоряжении общества.

По итогам 2017 года дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль в размере 59,522 млн рублей была направлена на финансирование инвестпрограммы. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 118,493 млн рублей.

В совет директоров избраны 7 человек: Екатерина ТЕРЕНОВА (представитель сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International), Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО (представитель АО «Международный аэропорт Шереметьево»), Никита КЛИМАРЕВ (представитель сингапурской Levanterra Pte.Ltd), гендиректор ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза»), президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК и Антон ГРУЗИН.

Акционерами АО «МАВ» в настоящее время являются АО «Международный аэропорт Шереметьево», сингапурские компании Levanterra Pte.Ltd и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (все - по 17,3854% акций), ООО «Аэро-Груз» (18,36% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «МАВ»