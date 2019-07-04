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Акционеры аэропорта Владивосток не могут долететь до дивидендов

04 Июля 2019, 16:03 | Владивосток

Компания оставила чистую прибыль за 2018 год нераспределенной

Акционеры АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, а чистую прибыль в размере 157 млн рублей оставить в распоряжении общества.

По итогам 2017 года дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль в размере 59,522 млн рублей была направлена на финансирование инвестпрограммы. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 118,493 млн рублей.

В совет директоров избраны 7 человек: Екатерина ТЕРЕНОВА (представитель сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International), Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО (представитель АО «Международный аэропорт Шереметьево»), Никита КЛИМАРЕВ (представитель сингапурской Levanterra Pte.Ltd), гендиректор ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза»), президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК и Антон ГРУЗИН.

Акционерами АО «МАВ» в настоящее время являются АО «Международный аэропорт Шереметьево», сингапурские компании Levanterra Pte.Ltd и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (все - по 17,3854% акций), ООО «Аэро-Груз» (18,36% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «МАВ»

 

Автор: Олег Клименко
Теги: акционеры  аэропорт  дивиденды  Шереметьево  прибыль 



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