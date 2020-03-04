Колонизаторы Свободного порта

Резиденты льготного режима злоупотребляют своим статусом, провоцируя возмущение горожан

Во Владивостоке все чаще сталкиваются интересы предпринимателей, пользующихся возможностями закона «О Свободном порте Владивосток», и жителей города. Планы многих резидентов СПВ по «точечной» застройке на бесплатно полученных участках уже привели к возмущению горожан. Другая крайность – резиденты, получившие землю, но не имеющие средств для реализации проектов. Власти Приморья предлагают решить вопрос системно – с помощью внесения поправок в закон, регулирующий режим Свободного порта.

4 марта в Арбитражном суде Приморского края состоится заседание, которое повлияет на судьбу сквера на Русской, 21 – зеленой зоны между ТЦ «Европейский пассаж», школой искусств и штабом морской авиации ТОФ.

«Европейцы» не отдают Русскую

Два земельных участка, на которых располагается сквер, являются предметом спора между администрацией Владивостока и ООО «Лайф-Парк» - резидентом Свободного порта Владивосток, зарегистрированным в 2018 году в соседнем со сквером ТЦ «Европейский пассаж». Важная деталь: основной вид деятельности данного ООО - строительство жилых и нежилых зданий.

Один из участков (кадастровый номер 25:28:050044:75) и расположенный на нем объект незавершенного строительства принадлежат ООО «Лайф-Парк» на праве собственности. В 2019 году мэрия обратилась в краевой арбитраж с иском в отношении компании: в администрации настаивают, что «социально-культурный центр» готовностью 1,5% на данном участке де-факто не существует, а значит, оснований для регистрации права собственности на эту землю у компании не имеется. В свою очередь, «Лайф-Парк» направил в арбитраж встречный иск – о признании отсутствующим права муниципальной собственности и права оперативного управления на сквер в районе Русской, 21.

В ноябре прошлого года дела были объединены в одно производство, а чуть позже ООО «Лайф-Парк» ходатайствовало о принятии обеспечительных мер по иску – в виде запрета администрации и МБУ «СГТ», а также другим лицам, выполнять какие-либо работы в «спорном» сквере. Важно уточнить, что три недели назад сквер был включен в перечень для отбора объектов, которые могут быть благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году (официально сквер был закреплен на праве оперативного управления за МБУ «Содержание городских территорий» еще в марте 2014 года – прим. автора).

«По мнению ООО «Лайф-Парк», выполнение администрацией названных работ в отношении сооружения - сквер по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 21, права на который оспариваются в рамках настоящего дела, приведет к изменению конструктивных и технических характеристик сооружения, а также может затруднить исполнение судебного акта», говорится в определении Арбитражного суда Приморского края от 17 февраля 2020 года. Впрочем, с доводами резидента СПВ, явно злоупотребляющего своим статусом, суд не согласился.

Второй спорный участок под сквером ранее находился в аренде у предпринимателя Олега ЗУБЕНКО, являющегося учредителем и руководителем ООО «Лайф-Парк». И он также является предметом судебных разбирательств: администрация Владивостока требует снять с участка обременение в виде аренды. Как следует из текста судебного акта, указанный земельный участок площадью более 3,8 тысяч кв.м в декабре 2006 года был предоставлен в аренду ООО «Пента» сроком на 49 лет «в целях благоустройства территории». В последующем права по договору аренды передавались ООО «Органика», а по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 16 марта 2012 года между ООО «Органика» и Олегом Зубенко право пользования участком передано ответчику.

В июне 2019 года Советский районный суд признал, что договор аренды был заключен управлением муниципальной собственности администрации Владивостока с нарушением требований земельного законодательства, поскольку находящийся в границах земельного участка сквер относится к территориям общего пользования, в отношении которых установлен запрет на приватизацию. Однако просто так отказываться от участка резидент СПВ не намерен – в мае 2020 года должно пройти рассмотрение кассационной жалобы.

Следующая точечная стройка – у «белого дома»?

Ситуация на Русской похожа на знаменитую историю со сквером на Бестужева, где только личное вмешательство губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО позволило предотвратить застройку одного из последних уголков зелени в центре Владивостока. Тем временем еще один очаг напряжения может возникнуть в историческом центре Владивостока – буквально в сотне метров выше «дома Элеоноры Прей», в свое время ставшего символом сопротивления горожан «точечной» застройке.

В июне 2018 года во Владивостоке было зарегистрировано ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей и незамысловатым названием «Примстрой» (учредитель – Илья БАРИНОВ). В сентябре 2018 года компания получила статус резидента СПВ, а в феврале 2019 года новоиспеченный резидент без проблем получил у департамента земельных и имущественных отношений ПК в аренду участок с кадастровым номером 25:28:010007:1717 на Алексеевской сопке, чуть выше улицы Почтовой.

Цель получения участка обозначена вполне понятно: «строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого дома». Срок аренды - до 2033 года. Нужно уточнить, что Алексеевскую сопку уже давно опоясывает два ряда таунхаусов, а размер выданного резиденту участка позволяет возвести здесь еще несколько коттеджей.

Однако на практике любое строительство здесь становится практически невозможным в силу того, что на вершине сопки располагается установленный в 1866 году геодезический знак с координатами Владивостока, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения. Постановлением администрации Приморья от 17 октября 2019 года была определена охранная зона памятника, в которой запрещено практически любое строительство. Кроме того, объект имеет зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, где также установлен запрет на возведение объектов капитального строительства по типовым проектам и ряд других жестких ограничений.

Отметим, что охранная зона была установлена уже после заключения договора аренды с резидентом СПВ. При этом, по информации мэрии Владивостока, задолженностей по арендной плате ООО «Примстрой» не имеет, а расторжение договора арендодателем в одностороннем порядке не предусмотрено.

Резиденту – выгода, властям - издержки

Практически все строительные проекты в столице ДФО сегодня реализуются после создания отдельного юрлица и получения им статуса резидента СПВ. Это позволяет застройщикам получить земельный участок там, где они хотят (в первые пять лет деятельности резиденты также освобождены от уплаты налога на землю - прим. автора), невзирая на позицию органов местного самоуправления и населения. Вот только гасить конфликты, возникающие из-за амбиций некоторых резидентов, приходится как раз городским и краевым властям.

Стремясь разорвать этот порочный круг, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале февраля предложил разработать механизм изъятия земельных участков у резидентов СПВ. В интервью ТАСС глава региона отметил, что в рамках механизма свободного порта во Владивостоке бесплатно раздали почти 180 га земли, рыночная стоимость которой оценивается в 8 млрд рублей.

«Мы когда начали проверять этих резидентов, из них там 85% и денег-то не имеют. У них задача - за 300 тыс. рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - пояснил губернатор. Кожемяко напомнил, что даже в эпоху, когда город носил статус порто-франко, первые бизнесмены Владивостока покупали землю, а не получали ее бесплатно.

Глава региона также считает, что Владивосток нуждается в законе, который позволил бы изымать земельные участки у инвесторов, которые содержат их в плохом состоянии или не используют. Однако корректировка федерального законодательства – процесс достаточно долгий. И, возможно, быстрее было бы пойти другим путем – например, запретить резидентам строить «социально-культурные центры», рано или поздно превращающиеся в торговые, или «малоэтажные многоквартирные дома» прямо на видовых площадках?

Иначе суды Приморского края будут заниматься исключительно решением споров резидентов и жителей…

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.