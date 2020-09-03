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РРПК начала поэтапное обновление флота
Русская Рыбопромышленная компания выводит из эксплуатации БМРТ «Баженовск». Списание старого судна – часть масштабной программы по обновлению флота.
«Уже в конце года на смену выбывающим устаревшим мощностям придет первое судно нового флота супертраулеров, - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – В следующем году будет введена в эксплуатацию первая пара из десяти судов, которые строятся для РРПК на Адмиралтейских верфях в рамках программы инвестиционных квот. В ближайшие годы РРПК получит 11 новых судов, которые позволят существенно повысить эффективность промысла, его безопасность и экологичность, улучшить условия труда и быта для наших рыбаков».
Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.
Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.
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