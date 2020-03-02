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Первый рейс японской авиакомпании JAL приземлился во Владивосток
Встреча состоялась в международном аэропорту города Владивостока. Встретить первых пассажиров прибыл губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич и Представительный директор Japan Airlines Уэки Ёсихару. Они поприветствовали прибывших туристов.
Японских туристов встречали с народными песнями, угощали русскими пирожками, приморским мёдом и шоколадом с морской солью. Туристы оказались очень впечатлены таким приёмом и дальневосточным гостеприимством.
По словам Уэки Ёсихару, прямое сообщение между Нарита и Владивостоком — это кратчайший путь на Дальний Восток. Теперь две страны станут еще ближе друг к другу.
Напомним, что к 2023 году Россия и Япония нацелены увеличить туристический поток до 400 тысяч человек в год.
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