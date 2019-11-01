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Гендиректором одной из крупнейших российских компаний стал выходец из Приморья
На этом посту он сменил Федора Кирсанова
Новым генеральным директором Русской рыбопромышленной компании (РРПК), в конце октября сообщившей о переводе управление бизнесом из Москвы во Владивосток, назначен Виктор ЛИТВИНЕНКО. Его предшественник Федор Кирсанов возглавлял компанию с августа 2018 года.
В пресс-службе РРПК отметили, что г-н Литвиненко - опытный менеджер, профессионал рыбного промысла, уроженец Приморского края.
Весной РРПК открыла в Приморье кадровый центр, в ближайшее время будет запущен первый в отрасли автоматизированный центр управления флотом.
Досье газеты «Золотой Рог»
Русская рыбопромышленная компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы, ведет добычу сельди, трески, пикши, лемонемы. Основным владельцем РРПК является Глеб ФРАНК.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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