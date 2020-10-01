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"Московские рейдеры" поставили под угрозу экономику Приморья, сняв с поста гендиректора ВМТП
Портовики массово вышли на митинг в поддержку Заирбека Юсупова
Крупное предприятие ПАО «Владивостокский морской торговый порт» начало свой день с волны забастовок. Рабочие порта, а это порядка трех тысяч человек, вышли на митинг в поддержку своего гендиректора Заирбека ЮСУПОВА, которого с 30 сентября освободили от полномочий. Работа «ВМТП» встала из-за несогласия такелажников, докеров, тальманов и остальных сотрудников с решением «москвичей», об этом сообщает «Золотой Рог».
Отметим, что наблюдательный совет ПАО «ВМТП» принял решение о прекращении полномочий гендиректора ВМТП Заирбека Юсупова еще вчера, 30 сентября. Также члены наблюдательного совета со 2 октября назначили нового генерального директора Романа КУХУРУКА.
Как сообщили в самом порту, коллектив предприятия полностью не согласен с решением наблюдательного совета ВМТП.
«Коллектив ВМТП возмущен решением совета директоров FESCO и наблюдательного совета ВМТП и написал открытое письмо в адрес губернатора Приморья, начальника управления ФСБ России по Приморскому краю, краевого прокурора и транспортную прокуратуру. Письмо подписали более 1500 портовиков», - говорится в сообщении порта.
Также в письме заявлено о том, что «Владивостокский морской торговый порт» - главный актив группы компаний FESCO. Примечательно, что сама ГК является крупной должницей перед портом. И об этом около месяца назад сообщал гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов – он написал требование к FESCO, в котором попросил вернуть порядка 19 миллиардов рублей. Но оно осталось без ответа.
В данный момент руководство ВМТП заявляет, что если в порту продолжится такая нестабильная ситуация и верхушка FESCO ничего не предпримет, то все решения «московской головы» могут сильно расшатать экономику Приморья и негативно сказаться на регионе в целом.
Отметим, что портовики с уважением и любовью относятся к своему руководителю, так как после его прихода к власти, порт поменялся. У сотрудников появилось больше возможностей для работы и отдыха. Каждый работник порта имел полный ДМС и мог бесплатно заниматься за счет компании любым видом спорта. Также сотрудники ВМТП получали подарки и премии за рождение детей и юбилеи. А совсем недавно для работников причала были построены массажные кабинеты, сауна и приглашены мануальные терапевты. Это было сделано, чтобы портовики могли совершенно бесплатно восстановиться и расслабиться после тяжелых трудовых смен.
Фото: ТГ-Дерзкий Владивосток.
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