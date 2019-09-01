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На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"

01 Сентября 2019, 12:00 | Владивосток

Газета с 27-летним опытом работы в сфере деловых СМИ, к тому же признанная лучшим региональным печатным изданием России, является неизменным информационным партнером Форума

Издательская компания «Золотой Рог» является региональным информационным партнером Восточного экономического форума, который в этом году будет юбилейным пятым. Сразу два издания ИК – газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный капитал» - будут представлены на площадках Форума.

Участие в мероприятиях громкого международного события, коим по праву считается ВЭФ, являются достаточно дорогим удовольствием, а участие в Форуме лидеров стран, делает подход к формирования списка его участников еще более тщательным.

Но выход есть! К Форуму Издательская компания «Золотой Рог» выпускает специальные номера своих изданий, в которых предлагается принять участие компаниям, частным предпринимателям, деловым ассоциациям, научным коллективам, общественным организациям и всем, кому есть что представить или заявить на ВЭФ. Вашим материалам, предложениям и озвученным проблемам обеспечено самое пристальное внимание!

Звоните в рабочее время: (423) 245-92-22, 245-87-22, 245-04-85.

WhatsApp в любое время: 8-914-072-30-27

Электронная почта: [email protected]

Форум не за горами!

Фото ТАСС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: президент  СМИ  Путин  форум  партнер  вэф 



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