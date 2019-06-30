Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
Тем временем, число компаний-банкротов в стране стремительно нарастает
Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. При этом нагрузка в разных отраслях различается в десятки раз. А Минфин России на 302 миллиарда рублей повысил план на 2019 год по сбору в федеральную казну НДС, налога на прибыль и штрафов.
ФНС рассчитывает налоговую нагрузку как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. С 2017 года служба перешла на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), поэтому РБК сравнивал значения только за 2017 и 2018 годы.
Совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 п.п. — с 10,8 до 11%.
Фискальная нагрузка по страховым взносам, которую ФНС учитывает отдельно, напротив, снизилась на 0,3 п.п. — с 3,6 до 3,3%.
В результате общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов даже незначительно сократилась — на 0,1 п.п. — с 14,4 до 14,3%.
Минфин рассчитывает налоговую (и фискальную) нагрузку по-другому — как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель составил 31,1%, увеличившись с 29,2% ВВП в 2016 году. Данных за 2018 год Минфин еще не приводил, но говорил, что в 2019 году фискальная нагрузка увеличилась в связи с повышением ставки НДС.
Налоговая нагрузка в России сопоставима с такими странами, как Великобритания (33%), Канада (31,7%), Новая Зеландия (32,1%), но больше, чем в США (26%) или Швейцарии (27,8%). Среднее значение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 34,5% ВВП, по данным Минфина за 2016 год.
Президент Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию в 2017 году поставил задачу до 2019 года создать новые стабильные правила налоговой системы на долгосрочный период. Как неоднократно заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов (в частности, на Гайдаровском форуме в 2017 году), налоговая нагрузка на экономику не будет расти в ближайшие шесть лет.
Рост налоговой нагрузки бьет по любой отрасли, прокомментировал РБК директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Из-за роста налоговой нагрузки растут издержки предприятий, сокращаются производство и рост экономики», — отметил он.
Тем временем, число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся. За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza. Сказываются «технические» причины, но также проблемы с деловым климатом и убыточность бизнеса
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.
Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. На благоприятную статистику могла повлиять федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, которая в том числе предполагает создание индустриальных парков, функционирование свободной экономической зоны. Общий бюджет ФЦП составляет почти 900 млрд руб. до 2022 года.
Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.
Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.
Новости тематики
- Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
- На форуме в Питере России предрекли новую перестройку
- Доходы россиян продолжат падать и в 2019 году
- Бизнесу обещают "регуляторную гильотину"
- Медведев высмеял собственное правительство
- Потребительскую корзину предлагают расширить до 25 тысяч рублей
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Биткойн выделки не стоит
- Рестораны, парикмахерские и вся сфера услуг стройными рядами уходят в тень
- Налоги растут вдвое быстрее зарплат
Новости раздела
- Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
- Tele2 запускает социальный тариф
- Цифровой прорыв: на ПМЭФ-2019 МегаФон представил новые возможности практического применения 5G
- На форуме в Питере России предрекли новую перестройку
- Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO
- Доходы россиян продолжат падать и в 2019 году
- Tele2 получила 9 наград за лучший клиентский опыт
- Грядет новый рекорд по выдаче ипотеки
- Tele2 получила награду POPAI RUSSIA AWARDS за цифровое проморешение в рознице
- Одобрены заявки "Русской Рыбопромышленной Компании" на строительство судов и берегового завода
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк с морской водой строится в Приморье
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
- Предприятия одного из крупнейших холдингов Приморья под угрозой закрытия
- "Это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного бизнеса"
- Мошенники лишают россиян квартир при помощи цифровой подписи
- Руководитель приморской бизнес-структуры покидает свой пост
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- Докеры собираются стучать касками, требуя вернуть FESCO владивостокскую прописку
- Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией