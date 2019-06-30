Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти

Тем временем, число компаний-банкротов в стране стремительно нарастает

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. При этом нагрузка в разных отраслях различается в десятки раз. А Минфин России на 302 миллиарда рублей повысил план на 2019 год по сбору в федеральную казну НДС, налога на прибыль и штрафов.

ФНС рассчитывает налоговую нагрузку как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. С 2017 года служба перешла на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), поэтому РБК сравнивал значения только за 2017 и 2018 годы.

Совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 п.п. — с 10,8 до 11%.

Фискальная нагрузка по страховым взносам, которую ФНС учитывает отдельно, напротив, снизилась на 0,3 п.п. — с 3,6 до 3,3%.

В результате общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов даже незначительно сократилась — на 0,1 п.п. — с 14,4 до 14,3%.

Минфин рассчитывает налоговую (и фискальную) нагрузку по-другому — как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель составил 31,1%, увеличившись с 29,2% ВВП в 2016 году. Данных за 2018 год Минфин еще не приводил, но говорил, что в 2019 году фискальная нагрузка увеличилась в связи с повышением ставки НДС.

Налоговая нагрузка в России сопоставима с такими странами, как Великобритания (33%), Канада (31,7%), Новая Зеландия (32,1%), но больше, чем в США (26%) или Швейцарии (27,8%). Среднее значение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 34,5% ВВП, по данным Минфина за 2016 год.

Президент Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию в 2017 году поставил задачу до 2019 года создать новые стабильные правила налоговой системы на долгосрочный период. Как неоднократно заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов (в частности, на Гайдаровском форуме в 2017 году), налоговая нагрузка на экономику не будет расти в ближайшие шесть лет.

Рост налоговой нагрузки бьет по любой отрасли, прокомментировал РБК директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Из-за роста налоговой нагрузки растут издержки предприятий, сокращаются производство и рост экономики», — отметил он.

Тем временем, число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся. За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza. Сказываются «технические» причины, но также проблемы с деловым климатом и убыточность бизнеса

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.

Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. На благоприятную статистику могла повлиять федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, которая в том числе предполагает создание индустриальных парков, функционирование свободной экономической зоны. Общий бюджет ФЦП составляет почти 900 млрд руб. до 2022 года.

Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.

Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.