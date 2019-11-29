Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВМП вышло на прибыль
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 196 млн рублей.
Выручка пароходства за 9 месяцев выросла на 35% - до 1,423 млрд рублей. Объем выручки от перевозки грузов (основная производственная деятельность пароходства) составил 1,53 млрд рублей, в том числе выручка от перевозки грузов в каботаже составила 950,26 млн рублей, от перевозки грузов в загранплавании - 579,39 млн рублей.
На прошлой неделе FESCO сообщила о приемке в состав флота контейнеровоза ледового класса «ФЕСКО Монерон» вместимостью 822 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Государственный флаг России был поднят на судне 21 ноября.
Новое судно будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы «ФЕСКО Магадан Лайн» (ФМЛ), где уже работает одно судно такого же типа «ФЕСКО Магадан», приобретенное в этом году, а также универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет».
Постановка на линию «ФЕСКО Монерон» запланирована на конец 2019 года - начало 2020 года.
Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- ДВМП вышло на прибыль
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
- Духов не хватит
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Почта России поменяла статус
- Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
- На форуме в Питере России предрекли новую перестройку
- Доходы россиян продолжат падать и в 2019 году
- Бизнесу обещают "регуляторную гильотину"
- Медведев высмеял собственное правительство
Новости раздела
- ДВМП вышло на прибыль
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
- Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
- МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
- Духов не хватит
- На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов
- Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%
- Мимо кассы: Для самозанятых наступают не лучшие времена
- Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Какой центр, такая и столица