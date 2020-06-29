Банки распробовали "сельскую ипотеку"

Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. К основному списку в ведомстве добавили АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ. Там также сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались уже порядка 8,6 тыс. человек. Ранее власти дополнительно выделили 2 млрд на субсидирование банкам процентов.

В пресс-службе зампреда кабмина Виктории АБРАМЧЕНКО «Известия» заверили: эта программа помогает развитию и АПК, и строительной отрасли. Между тем, многие граждане жалуются, что пока им не выдают деньги по программе. Установленный государством годовой лимит заявок был исчерпан за восемь часов, пояснили «Известиям» в Сбербанке. В Россельхозбанке уже выдали почти 17,5 млрд рублей, но продолжают принимать заявки.

На данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке, Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», банке «Левобережный», Ак Барс Банке и Дальневосточном банке.

В Минсельхозе также отметили, что порядка 8,6 тыс. человек по всей стране уже воспользовались такой формой ипотеки. Однако желающих оказалось гораздо больше, подчеркивают власти. В конце мая в министерстве заявляли, что совокупный объем полученных кредитными организациями заявок превышает 140 млрд рублей. Однако, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, выделенный ранее банкам 1 млрд на субсидирование процентной ставки позволяет выдать гражданам только около 28 млрд рублей.

Востребованность программы заставила власти дополнительно передать банкам 2 млрд рублей. Как отметила Виктория Абрамченко, эти средства позволят обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

- Мы увидели всплеск активности. Учитывая экономический эффект от реализации программы, мы понимаем, что ее нужно продлевать. Сельская ипотека является хорошим инструментом не только в части АПК, но и в части строительной отрасли, - рассказали в пресс-службе вице-премьера.

Именно поэтому средства на продолжение мер по льготной ипотеке будут найдены как из программ АПК, так и из программ стройки.

В пресс-службе зампреда кабмина также напомнили о том, что банки очень быстро исчерпали средства, которые им выдало государство для субсидирования процентной ставки.

В программе участвуют сельские территории всех регионов, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка по сельской ипотеке составляет от 0,1 до 3% в зависимости от условий банка. Предельная величина кредита - 3 млн рублей для всех регионов, кроме ДФО и Ленинградской области - в них максимальная сумма достигает 5 млн. В Совете Федерации, между тем, считают, что такие меры поддержки села необходимо принимать и дальше.

- Мы решаем задачу развития сельских территорий, чтобы они не опустели. Сельская ипотека пользуется колоссальным спросом и идет даже лучше, чем в городах, где дают деньги под 6,5%. Недавно Минстрой направил Минсельхозу 500 млн на развитие «сельской ипотеки», — рассказал «Известиям» председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ.

Он также отметил, что программа позволяет выравнивать качество жизни в деревне и в городе. Впрочем, не всем гражданам пока удается получить деньги.

«Известия» направили запросы в пресс-службы банков, участвующих в программе. Кредитные организации объясняют причины отказов слишком большим ажиотажем. В пресс-службе Сбербанка, например, напомнили о том, что уже исчерпали годовой лимит заявок.

- За восемь часов с момента запуска «сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом. Подать заявки на ипотеку по льготной ставке успели 1,1 тыс. клиентов банка, - сообщили в Сбере.

В пресс-службе Россельхозбанка рассказали, что продолжают принимать заявки и выдавать кредиты. При этом в банке допустили, что после достижения лимита выдачи по части поступивших заявок выделение средств может быть отложено до появления дополнительных субсидий от Минсельхоза. В финансовом учреждении отметили, что выдали уже 17,4 млрд рублей.

При этом информации о дате возобновления выдачи средств по программе льготной «сельской ипотеки» пока нет.