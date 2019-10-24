www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.8 р. 100 JPY: 58.87 р.
EUR: 70.96 р. 10 CNY: 90.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie

24 Октября 2019, 17:40 | В России

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил две серебряные награды Effie Awards Europe – главной международной премии в области маркетинга

Tele2 стала первой российской компанией, победившей сразу в двух номинациях конкурса, и единственной обладательницей Effie Awards Europe в телекоме. Авторитетное жюри отметило коммуникационную платформу «Другие правила» в престижной номинации Best of the Best. Социальный проект «Добавь бабушку в друзья» победил как инициатива, несущая позитивный вклад в общество.

Tele2 завоевала серебро в номинации Best of the Best в категории «Потребительские товары и телекоммуникации» с коммуникационной платформой «Другие правила». Новая престижная номинация, приуроченная к 50-летию Effie, отмечает самые заметные достижения в маркетинге в европейских странах. В номинации могли принять участие только победители национальных конкурсов Effie в 2018 году.

Коммуникационная платформа «Другие правила», отмеченная жюри премии, стала основой для запуска инновационных продуктов компании, новых подходов в обслуживании клиентов, переформатирования розничной сети Tele2. «Другие правила» позволили оператору завоевать репутацию трендсеттера на рынке телекома и оставаться единственным растущим мобильным оператором в телеком-отрасли России.

Второе серебро Tele2 получила в номинации Positive Change: она отмечает бренды, которые делают мир лучше благодаря своим коммуникационным бизнес-стратегиям. Жюри европейской премии наградило социальный проект оператора «Добавь бабушку в друзья».

Эта кампания Tele2 привлекла внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в соцсетях. Тем самым Tele2 эффективно объединила бизнес-цели и решение общественно значимых задач.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Мы первыми на российском рынке завоевали сразу две награды премии Effie, которая устанавливает стандарты для профессионалов в сфере маркетинга. При этом эксперты оценили Tele2 в престижной юбилейной номинации Effie, где сражаются лучшие из лучших. «Другие правила» выделяют нас среди других игроков и пронизывают все, что делает Tele2. Мы устанавливаем в маркетинге подходы, которые замечают и копируют конкуренты. Победа на Effie доказывает не просто эффективность нашей стратегии, но ее адаптивность, своевременность и способность угадывать ожидания клиентов. Отсюда закономерна и наша вторая награда в номинации Positive Change: она говорит о Tele2 как о социально ответственной компании, которая меняет мир к лучшему».

Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: tele2  маркетинг  награды  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]