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Льготники в Приморье освоили "социальное такси"
Приморские власти компенсируют стоимость поездок на такси людям с ограниченными возможностями. Мера поддержки действует при передвижениях по Владивостоку. С марта услугой воспользовались 236 человек, которые совершили более 1,5 тысяч поездок. Об этом сообщили в информационно-ресурсном центре для инвалидов «Опора» во время рабочего совещания в министерстве труда и социальной политики края.
Во время совещания присутствующие обсудили возможности для улучшения новой для края меры поддержки. В частности, речь шла о том, чтобы расширить перечень направлений для поездок на «социальном такси». Сейчас граждане с ограниченными возможностями могут отправиться за счет бюджета в медицинские учреждения и учреждения медико-социальной экспертизы, социальные организации, на авто- и железнодорожные вокзалы, станции и в аэропорт. На совещании в список предложили добавить также культурные учреждения и оздоровительные организации.
Министр труда и социальной политики края Светлана КРАСИЦКАЯ поручила провести анкетирование среди тех, кто уже воспользовался или только собирается воспользоваться новой мерой поддержки, чтобы сделать ее максимально полезной для получателей.
«Рассчитываем на обратную связь, которая позволит получить отклики, изучим все предложения от потенциальных пользователей услуги. Окончательный вариант обязательно согласуем с представителями общественных организаций инвалидов», – подчеркнула глава ведомства Светлана Красицкая.
Напомним, право на бесплатное такси по Владивостоку сейчас есть у инвалидов первой группы, детей-инвалидов и их сопровождающих. За год на одного льготника предусмотрена компенсация поездок на сумму до 10 тысяч рублей с учетом сопровождающих лиц. Вызвать такси необходимо не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи авто к пункту отправления.
Если инвалид имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения, заявителю следует обратиться в такси за 26 и более часов до нужного времени. При этом необходимо уведомить специалиста об имеющихся ограничениях, потребности в дополнительной помощи, наличии собаки-поводыря и багажа, в том числе технических средств реабилитации, к примеру, трости, поручней, кресла-коляски.
Приморцы могут получить дополнительную информацию о «социальном такси» по единому номеру: 8 (800) 30-22-675.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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