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Бизнес-гороскоп: Козерожики на неделе потребуют больших затрат
Бизнес-гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
ОВЕН. Понедельник явно поспособствует расцвету ваших деловых качеств, отличный день для решения ваших финансовых проблем, если таковые имеются. Среда - хорошее время для приобретения недвижимости.
ТЕЛЕЦ. Успех в денежных делах не гарантирован, не исключено, что придется урезать бюджет. Сейчас сложное для экономики время. В конце недели у вас появится возможность обрести новый денежный источник, но чем меньше народу будет знать об этом, тем больше вероятность того, что все пройдет удачно.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, а будет еще стабильнее. Вас ждут денежные поступления и интересные деловые предложения. Особенно приятно, что ваше творчество принесет вам прибыль. Выходные – благоприятное время для покупок и обновления гардероба.
РАК. В понедельник вас могут озадачить финансовые проблемы, но уже в среду они разрешатся практически сами собой. На работе вас ждет повышение. Начальство и коллеги вас ценят.
ЛЕВ. Неделя пройдет спокойно, без особых изменений и потрясений на работе. В четверг вероятно небольшое вознаграждение, которое придется весьма кстати. Постарайтесь в выходные не тратить слишком много денег.
ДЕВА. Благоприятное время, когда нужно использовать все финансовые возможности. Партнеры и спонсоры не станут сомневаться в вашей надежности. Можно решать проблемы, касающиеся недвижимости и наследства.
ВЕСЫ. Финансовых поступлений на этой неделе пока не намечается. В среду желательно не планировать важных деловых встреч и не заключать сделок. Будьте внимательны при составлении отчетов. Во второй половине недели вы можете получить дорогой подарок.
СКОРПИОН. Вы получите в понедельник долгожданную прибыль. Сейчас вы можете действительно много заработать. Ваш авторитет растет, от клиентов и заказчиков нет отбоя. Вы весьма востребованы в профессиональной сфере.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь воспользоваться своими связями для обретения новых финансовых возможностей, именно сейчас есть шанс расширить бизнес или занять руководящий пост.
КОЗЕРОГ. Возможны крупные затраты на детей, постарайтесь не влезать в кредиты. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Четверг удачен для переговоров и совещаний. Не стремитесь к мгновенной прибыли.
ВОДОЛЕЙ. Поступайте обдуманно и последовательно, избегайте суеты. Ваши усилия будут вознаграждены, хотя пройти через тернии вам все-таки придется. Неделя может ознаменоваться сменой места работы. Деньги появятся лишь ближе к выходным.
РЫБЫ. Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Но ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем. В понедельник будут удачны мелкие покупки, но будьте внимательнее в четверг и пятницу, особенно при совершении платежей в интернете.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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