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Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
23 июня 2020 года на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоится торжественная церемония спуска на воду первого серийного судна для Русской Рыбопромышленной Компании – «Механик Маслак».
Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель министра сельского хозяйства РФ И.В.Шестаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ О.Н.Рязанцев, председатель совета директоров РРПК Г.С.Франк.
Всего для РРПК на Адмиралтейских верфях строится 10 судов проекта СТ-192. Головное судно серии спущено на воду 27 марта текущего года.
Прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном канале РРПК в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCPbGKxDivHZoosX7gGTfCdw
Начало церемонии – 12:00 (МСК)
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