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Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Ericsson (NASDAQ: ERIC) запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице. Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».
Партнеры запустили первую в России зону 5G в центре Москвы на коммерческой сети Tele2 с использованием передового оборудования Ericsson. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.
5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры в мире. Технологию отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.
Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 году – в 15 городах-миллионниках.
Ранее Tele2 заключила соглашение с правительством Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила – от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии».
Себастиан Толстой, президент Ericsson в России:
«Ericsson – мировой лидер в 5G, и мы рады запустить первую в России зону 5G в Москве. Мы продолжаем активно сотрудничать с Tele2 в рамках стратегического партнерства, запуск первой зоны 5G в Москве – важный этап нашего сотрудничества. Будучи мировым лидером в сфере 5G с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах – больше, чем у любого из конкурентов, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики».
Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России во время Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне. Компании подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ericsson – мировой лидер в области 5G. Оборудование компании используется в 16 сетях, запущенных в коммерческую эксплуатацию в США, Европе, Азии и Австралии.
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