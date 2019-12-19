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Штрафы для компаний в России хотят увеличить в десятки раз
Предложение о резком повышении штрафов заложено в проект редакции Кодекса об административных правонарушения
Российские компании могут начать платить повышенные штрафы в ближайшем будущем. Предложение о повышении штрафов в десятки раз заложено в проект редакции Кодекса об административных правонарушения, пишут «Известия».
Предполагается, что бизнес будут штрафовать за невыполненные правила разных надзорных органов, в частности Роспотребнадзора и ФНС. При этом размер взысканий вырастет в десятки раз, например, с 20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Также в проекте прописаны штрафы для самих проверяющих, которые могут вырасти на пару тысяч для должностных лиц за несоблюдение законодательства и до 50-70 тысяч вместо 5-10 тысяч за грубое или повторное нарушение.
Плюсом проекта может стать то, что на бизнес могут распространить правило о 50% скидке за своевременную оплату штрафа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Смысл подобного закона закрывать неугодных и конкурентов т. к. подобные штрафы для малого бизнеса равносильны разорению.