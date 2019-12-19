Штрафы для компаний в России хотят увеличить в десятки раз

Предложение о резком повышении штрафов заложено в проект редакции Кодекса об административных правонарушения

Российские компании могут начать платить повышенные штрафы в ближайшем будущем. Предложение о повышении штрафов в десятки раз заложено в проект редакции Кодекса об административных правонарушения, пишут «Известия».

Предполагается, что бизнес будут штрафовать за невыполненные правила разных надзорных органов, в частности Роспотребнадзора и ФНС. При этом размер взысканий вырастет в десятки раз, например, с 20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Также в проекте прописаны штрафы для самих проверяющих, которые могут вырасти на пару тысяч для должностных лиц за несоблюдение законодательства и до 50-70 тысяч вместо 5-10 тысяч за грубое или повторное нарушение.

Плюсом проекта может стать то, что на бизнес могут распространить правило о 50% скидке за своевременную оплату штрафа.