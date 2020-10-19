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В Приморcком крае "Ростелеком" объединил услуги в единый лицевой счет

19 Октября 2020, 14:54 | В России

По желанию абонент может включить дополнительные сервисы: пакет телевизионных каналов, антивирус, «Родительский контроль», фиксированный IP-адрес и многое другое

С 16 октября все абоненты «Ростелекома» в Приморском крае могут объединить используемые ими услуги — мобильную связь, интернет и мультимедийную платформу Wink — в единый лицевой счет. Раннее такая возможность была доступна только жителям крупных городов региона.

Клиенты, которые используют конвергентное решение, смогут оплачивать общую фиксированную сумму за все сервисы с одного счета один раз в месяц. Такой подход экономит время и обходится дешевле, чем при использовании услуг по отдельности.

Минимальный комплексный пакет включает в себя домашний интернет на скорости от 30 Мбит/с и мобильную связь с безлимитным интернетом, 1 200 минутами разговоров и 500 SMS. Действующим клиентам услуги «Домашний интернет» при переходе на конвергентное решение не нужно оформлять новый договор, достаточно оставить заявку через Единый личный кабинет или обратиться в единую справочную службу. Стать мобильным абонентом «Ростелекома» тоже просто: нужно оформить новый договор или перейти на связь провайдера с существующим номером от другого оператора. В любом из этих случаев сотрудники компании бесплатно доставят клиенту sim-карту и необходимые документы прямо в день подключения.

Расширенная линейка дополнена тарифным планом «Трансформер» в видеосервисе Wink. Абонент сможет смотреть более 220 телеканалов и свыше 5 000 фильмов и сериалов.

«Набор сервисов «Ростелекома», базирующихся на едином абонентском профиле, наконец стал доступен для всех жителей Приморского края. Теперь можно забыть о постоянном контроле баланса и оплате многочисленных счетов за услуги связи. Кроме того, пакетные предложения позволяют абонентам экономить до 40 % затрат на сервисы. Ведь стоимость комплексного решения всегда ниже, чем услуги по отдельности», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.

Узнать подробности о комплексном решении можно в ближайшем офисе обслуживания клиентов, на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: счет  сервис  связь  тариф  Ростелеком 



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