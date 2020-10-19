Отопительный сезон во Владивостоке стартует на этой неделе

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Приморском крае подано тепло в 6763 из 11879 жилых домов почти во всех муниципалитетах региона.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, к работе приступили 687 из 836 котельных по всему Приморью.

«Подача тепла в жилые дома и на социально значимые объекты идет во всех городах и районах Приморья, за исключением Владивостока, Большого Камня и Хасанского района. В этих муниципалитетах отопительный сезон начнется в ближайшие дни», – уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что запуск тепла – не одномоментный процесс, в некоторых случаях требуется регулировка внутридомовых систем, устранение завоздушивания.

«Нередко бывает ситуация, когда тепла нет только по одному стояку в доме, одна из причин – завоздушивание. Для ее устранения нужно подняться в квартиру на последнем этаже и спустить воздух в батареях», – посоветовали в министерстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.