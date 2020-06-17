Владимир Павловский: Работа по подбору кадров для уникальных супертраулеров РРПК уже идет

Серия уникальных супертраулеров в ближайшие годы пополнит промысловый флот Русской Рыбопромышленной Компании. Причем первое судно серии уже практически построено, формируется его команда. О том, что собой представляют новые суда, какие требования предъявляются к членам их экипажей рассказал начальник департамента управления персоналом РРПК Владимир Павловский.

- Владимир Викторович, 27 марта на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду головного судна строящейся здесь серии супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании – «Капитан Вдовиченко». Сколько судов будет включать серия? Чем данные суда отличаются от уже существующих в рыбодобывающей отрасли России?

- Речь идет о 10-ти траулеров российской постройки и одного траулера зарубежной постройки, прототипа для российской серии (сейчас оно находится на финальной стадии строительства). Таким образом, по завершению всей программы флот РРПК пополнят 11 современных рыбодобывающих судов. Строительство современных супертраулеров - осознанная стратегия, избранная РРПК. Сегодня многие рыбодобывающие компании пошли по пути строительства малых судов. Для лова рыбы в традиционных для нашей компании районах нам, конечно, требуются большие мощные траулеры, способные работать в любых условиях.Когда мы говорим о современном траулере, мы, прежде всего, подразумеваем новые возможности. Это и большее водоизмещение - до 12 тысяч тонн "в грузе", и возросшая мощность главного двигателя (траулер оснащен дизельным двигателем мощностью более 8 тысяч киловатт).

Помимо замечательных технических характеристик, современные траулеры, согласно целому ряду международных конвенций, имеют более комфортные условия для размещения экипажа. Это, например, санузел в каждой каюте, спортзал и кинозал на борту, комнаты для отдыха, словом, всё, что сегодня требуется для организации труда и отдыха плавсостава. Предполагается также более качественная связь с берегом, широкополосный интернет.

Ну и, конечно же, современный супертраулер - это не просто судно, это еще мощная мобильная фабрика по обработке улова с безотходным производством филе, муки, жира, икры. Важным дополнением к выпуску привычных для нас продуктов является производство сурими.

Важно, что супертраулер способен брать улов в достаточно тяжелых условиях и при этом перерабатывать все, что берет на борт. Именно безотходное производство и было одним из ключевых условий при проектировании этого класса траулеров.

- То есть это действительно уникальные траулеры, которых отечественный рыбодобывающий флот до сих пор не имел?

- Не только отечественный. На данный момент судов подобного типа, сочетающих все технологические новинки, с таким водоизмещением и мощностью, попросту нет. У наших иностранных коллег подобные суда есть, но они поменьше. А в отечественном рыбодобывающем флоте, конечно, подобных траулеров никогда не было.

- Создание серии супертраулеров Русской Рыбопромышленной Компанией, конечно, задача амбициознейшая. Что позволило компании приступить к реализации такого масштабного проекта?

- Прежде всего, осознание группы компаний как инновационного развивающегося предприятия. Всегда можно оставаться долго на существующем уровне, но в данном случае перед нами стояла совершенно иная задача, продиктованная задачей модернизации рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отрасли, которую поставили президент и правительство РФ, - реализация идеи создания современного предприятия, использующего новые достижения морской инженерии и пищевой технологии. И важнейшим условием для обновления флота РРПК, конечно же, стала программа государственной поддержки строительства рыбопромыслового флота, которую у нас в отрасли, как вы наверняка знаете, для краткости называют "квоты под киль".

Именно эта программа позволяет промышленникам инвестировать средства в строительство новых траулеров и более-менее уверенно смотреть в будущее. Поэтому да, с одной стороны - желание компании развиваться, а с другой стороны – госпрограмма стали двумя непременными условиями для реализации такого масштабного проекта.

- Какие возможности получит компания в связи с эксплуатацией новых супертраулеров? Как это скажется на позиции РРПК на рынке рыбодобычи и рыбопереработки?

- В перспективе это, конечно, увеличение объемов и рост качества производимой в настоящий момент рыбопродукции. Однако для нас важен и вывод на рынок новых продуктов. Мы продуманно и системно готовимся к производству сурими. Привлекаем высококвалифицированных специалистов с опытом, пользуемся советами и экспертизой наших зарубежных партнеров. Быть одним из лидеров отрасли, - это огромная ответственность, и мы это осознаем.

- Для российского потребителя слово «сурими» связано с производством так называемых крабовых палочек.

- Это упрощенное представление. На самом деле сурими широко используется в рыбной кулинарии во всем мире, существуют десятки способов его применения. Это продукт, который пока, скорее, недооценен нашим рынком. Крабовые палочки - это базовый уровень. Из сурими можно делать самые изысканные блюда. Надеемся, что со временем приморцы и жители других регионов России узнают и оценят новые продукты на основе сурими.

- Владимир Викторович, занимается ли компания подбором персонала для судов данной серии? Какие специалисты здесь нужны?

- Скажу сразу, мы уже не первый год занимаемся поиском и подбором специалистов для этих судов (подготовка к работе с новыми траулерами началась в 2018 году). При этом без дополнительного обучения ни один специалист не попадет на борт нового судна. На существующей базе знаний и умений мы можем работать только с палубными матросами, которым все равно придется учиться работе с новыми орудиями лова и новыми машинными механизмами.

Поэтому, когда мы говорим о наборе специалистов, мы, прежде всего, говорим о способности обучаться тех специалистов, которые сейчас есть на рынке.

Например, специалисты судомеханической службы проходят переподготовку в Германии, на базе производителя главного двигателя компании MAN, потому что ни один механик, даже самый опытный и эрудированный, не в состоянии сходу освоить систему электронного впрыска и систему управления двигателя такой мощности и сложности. Это качественно иной двигатель, таких на рыбацких судах еще не устанавливали.

Штурманскому составу также необходимо осваивать специфику управления траулером. Достаточно сложная электроникой в системе управления являются и приборы контроля орудия лова.

Исходя из достаточно высоких требований к кандидатам, мы отбираем их, посылаем их на обучение, включаем группами для "обкатки" в действующие экипажи. Уже собрали группу механиков для головного траулера, строящегося в Турции. Как только позволит ситуация, вызванная пандемией коронавируса, будем направлять этих специалистов на борт строящихся судов для ознакомления с техникой, ее освоения, участия в испытаниях.

Помимо этого, нам нужны специалисты, имеющие опыт работы на высокопроизводительных машинофабриках, в том числе специалисты, работавшие не только на производстве филе, но и на производстве сурими. И мы подбираем таких специалистов, рассказываем им о новых траулерах, посылаем на обучение, а в дальнейшем включаем в состав экипажей.

- На какие кадры при этом ориентируется компания, привлеченные или уже работающие в РРПК?

- Программа отбора включает в себя как работу с собственными кадрами, так и привлечение специалистов из отрасли. Предпочтение отдается грамотным специалистам, владеющим английским языком, имеющим опыт работы в международных экипажах, на современных судах и, что очень важно, имеющим опыт работы на судах с высокой степенью автоматизации. Приглашаем мы и иностранных специалистов, технологов по производству сурими, например.

- Каким образом учитывается понятное желание работников, имеющих большой стаж и опыт работы в компании, продолжить свою деятельность в РРПК на новых супертраулерах?

- Желающие работать на новых траулерах обращаются в департамент по работе с персоналом. Мы рассказываем им о том, что представляют собой эти суда, говорим о требованиях, которые предъявляются к членам экипажа. Допустим, человек решает, что он справится. Тогда мы тестируем его на профессиональные знания по его специальности, на определенные психологические характеристики, на знание английского языка, на способность учиться. На основании полученных результатов мы сообщаем кандидату, в составе какого экипажа хотели бы его видеть, какое обучение он должен пройти и так далее. В настоящее время мы ведем комплектацию не только головного борта, но и других строящихся судов. Поэтому стараемся найти возможность включить в новые экипажи большинство квалифицированных специалистов, которые обращаются в департамент.

- Имеются ли планы по привлечению к работе на новом флоте выпускников профильных вузов, приморских, например?

- Куда мы без молодежи! Это же будущее флота. И новые супертраулеры - тоже будущее рыбацкого флота.

Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами в образовательной среде. Да, имеются некоторые вопросы по качеству подготовки специалистов, по обучению молодежи работе с современными системами автоматизации управления. Но вопросы для того и существуют, чтобы их решать.

Мы активно сотрудничаем с морскими вузами и ссузами по всей России. Так, благодаря усилиям РРПК на учебном мостике нового учебного центра МГУ им. Невельского появился симулятор тралового комплекса, с тем чтобы будущие штурманы могли не просто учиться навигации, но еще и обучаться работе с траловыми комплексами.

Мы постоянно обучаем специалистов компании на базе учебных заведений Приморского края. В то же время выпускники мореходных вузов и практиканты из числа курсантов постоянно включаются в состав экипажей действующих траулеров нашей компании. Среди кандидатов в члены экипажей новых траулеров есть молодые специалисты, не так давно пришедшие в профессию. Мы предлагаем им совершить первые рейсы на действующих траулерах.

В Русской Рыбопромышленной Компании отлично понимают, важно готовить и продвигать высококвалифицированную смену. Воспроизведение собственных кадров является одной из важнейших задач отрасли.

- Какой кадровой политики придерживается компания?

- Я, пожалуй, отвечу на этот вопрос кратко, поскольку в своих предыдущих ответах так или иначе уже затронул эту тему.

Мы привлекаем состоявшихся профессионалов на руководящие ключевые позиции, но мы также открыты для молодых сотрудников и предлагаем им понятную карьерную лестницу. Кстати, именно сейчас в рамках проекта по поиску и взращиванию талантов (в нашей профессиональной терминологии есть такое понятие - "процесс взращивания талантов") проходит тестирование сотрудников берегового состава компании с использованием современных методов психологической профдиагностики. Мы также намерены включить в эту программу молодых специалистов из плавсостава.

Мы выбираем все пути развития персонала, не концентрируясь на каком-то одном. При этом мы работаем не только со своими кадрами. Мы открыты для новых специалистов из отрасли. Открыты для выпускников.

Во всех своих начинаниях и действиях компания полностью соблюдает требования трудового законодательства и принципы транспарентности. Трудовые и социальные права наших моряков защищены полностью, так, как этого требует от нас государство.

Сегодня для того, чтобы развиваться, чтобы не отставать от времени, надо двигаться вперед в два раза быстрее. Поэтому наша кадровая политика направлена на поиск и удержание лучших из лучших и на взращивание тех людей, которые доверили нашей компании свою профессиональную карьеру.

Материал предоставлен ИА «ПримаМедиа».

Газета "Золотой Рог", Владивосток