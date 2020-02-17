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Бизнес-гороскоп: У Дев будет все в порядке с деньгами и партнерами
Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
ОВЕН. Возможно, у вас появится желание затеять ремонт, сменить квартиру или приобрести мебель. Постарайтесь соизмерять свои возможности с реальностью и не залезать в кредиты. Во вторник деловые переговоры пройдут удачно, укрепив ваше финансовое положение.
ТЕЛЕЦ. Если вам предложат поработать в выходные и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться на такое предложение? Денег, как всегда, будет хватать исключительно на самое необходимое. Так что дополнительный доход лишним не будет.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши профессиональные успехи и финансовая стабильность радуют вас. Так что можете не экономить и позволить себе нечто приятное, хотя и недешевое. Звезды говорят, все это окупится. Ведь это вложение в ваш имидж и в то, что вас вдохновляет.
РАК. Финансовые поступления на этой неделе можно ждать в среду или в четверг. Причем сумма вас порадует. Звезды говорят, что ваша карьера складывается наилучшим образом.
ЛЕВ. Одним из важных на этой неделе может оказаться финансовый вопрос. У вас появится множество идей, чтобы его решить. Условия для их воплощения в жизнь сложатся также весьма благоприятно. Ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем.
ДЕВА. Звезды сулят значительное улучшение финансового положения. Во вторник будут удачны деловые встречи и совещания. В четверг возможны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. Вы добьетесь успеха в бизнесе и привлечете надежных партнеров.
ВЕСЫ. Финансовое положение будет стабильным, если вы во вторник не попадетесь на удочку искушения, желая быстро разбогатеть. В конце недели возможны незапланированные траты на детей. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на качество вещей. Есть опасность накупить ворох не слишком нужного барахла.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, ваша деловая репутация укрепляется, что принесет дополнительный доход. Так что вы вполне можете сделать дорогой подарок близкому человеку и порадовать себя и свою семью.
СТРЕЛЕЦ. Не прибедняйтесь, дела не так уж плохи, особенно если не делать необдуманных трат. Крупные денежные поступления ожидаются во второй половине недели.
КОЗЕРОГ. В понедельник стоит серьезно обдумать идею нового делового партнерства, спешить не нужно, как и менять сейчас работу. В пятницу лучше не спорить с начальством и не идти на конфликт с коллегами.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение будет сложным, особенно если у вас есть ипотека или автокредит. Хорошо бы сократить ваши траты. Не исключены проблемы с налогами и банками. Проверьте, всё ли вы уплатили в срок.
РЫБЫ. На этой неделе материальное положение изменится к лучшему, что даст вам возможность сделать некоторые накопления. Но не все деловые проблемы вы сможете решить быстро и с пользой для себя. Будьте готовы много работать.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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