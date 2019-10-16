Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий
Девять томов рекомендаций возведут барьер градостроительному беспределу и точечной застройке, от которых страдает столица Приморья
Царящей во Владивостоке анархии в застройке точечному строительству зданий и сооружений положит предел разрабатываемый Минстроем РФ совместно с АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» новый Стандарт комплексного развития территорий. Но еще более года девелоперам, проектировщикам, застройщикам, инвесторам придется продолжать жить по прежним правилам, по которым города в нашей стране строились и развивались еще в советское время.
По данным «ДОМ.РФ», к настоящему времени разработчики уже выдали 9 томов рекомендаций по разным аспектам комплексного развития застраиваемых территорий, в которые вошли наработки двух последних лет. Окончательно работа над Стандартом комплексного развития территорий должна завершиться в 2020 году. Еще год – до конца 2021 года – потребуется на «закрепление обязательности применения положений Стандарта по стране и для каждого региона.
В сообщении говорится о том, что зам министра строительства России Никита СТАСИШИН на форуме «Сообщество» помимо этих данных сообщил, что в новых условиях с учетом введения механизма эскроу-счетов, те разные строительные проекты не смогут в дальнейшем конкурировать между собой, «соревнуясь» низкой стоимостью квадратного метра на раннем этапе строительства. Конкурировать будут – проекты качеством предлагаемых построек и комфортом создаваемой ими городской среды. Новые требования к проектам будут прописаны в Стандарте и применяться в регионах с учетом их особенностей.
Основная задача, которую сейчас решают в Минстрое РФ, - это создание подготовленной нормативной базы, в которой все предлагаемые техпараметры Стандарта будут отвечать современным требованиям градостроения.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий
- Застройщики становятся в очередь на банкротство
- Рост себестоимости квартир с введением эскроу-счетов ограничится 5%
- Не всем дадут строить
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
- Бизнесмены будут добиваться компенсаций за снесенный самострой
- Долевое строительство обяжут выворачивать наизнанку
- Минстрой разработает поправки в закон о капремонте
Новости раздела
- Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий
- Tele2 запускает облачные игры на 5G
- Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"
- Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества
- Почта России поменяла статус
- За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов "большой четверки" увеличилось на 11%
- Начата резка металла для третьего супер траулера РРПК на Адмиралтейских верфях
- Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
- В России запустили нового виртуального оператора сотовой связи
- Tele2 выходит на биржу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток останется без ВГУЭСа
- В международном аэропорту Хабаровск протестировали новый терминал
- Популяция летних лососей в бассейне Амура подорвана окончательно
- Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье
- Жителей Приморья зовут отметить день рождения казино Tigre de Cristal
- Стоит ли думать о брендинге, когда у нас падают мосты и смывает дороги?
- На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами
- Президент ВГУЭС рассказал о причине смены вузом своего названия
- Целебную продукцию с высоким спросом начали производить в Приморье
- В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО