В российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники - на них нужно указывать стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема: например, 1 кг или 1 л. Письмо с инициативой организация направила в Минпромторг. «Известия» ознакомились с ним.

Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике - стоимость единицы товара или единицы веса.

Президент Союза потребителей Петр ШЕЛИЩ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить - например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.

Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению.

«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», - сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор ЕВТУХОВ.

В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.

В России уже есть ритейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами, уточнили в Союзе потребителей. Например, «Ашан» оформляет ценники таким образом более восьми лет, сказали в пресс-службе компании. Представитель ритейлера пояснил, что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.