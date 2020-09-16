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В российских магазинах предлагают ввести двойные ценники
Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники - на них нужно указывать стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема: например, 1 кг или 1 л. Письмо с инициативой организация направила в Минпромторг. «Известия» ознакомились с ним.
Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике - стоимость единицы товара или единицы веса.
Президент Союза потребителей Петр ШЕЛИЩ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить - например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.
Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению.
«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», - сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор ЕВТУХОВ.
В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.
В России уже есть ритейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами, уточнили в Союзе потребителей. Например, «Ашан» оформляет ценники таким образом более восьми лет, сказали в пресс-службе компании. Представитель ритейлера пояснил, что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.
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