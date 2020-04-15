Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Также президент предложил создать специальный кредитный продукт
Правительство должно выделить малому и среднему бизнесу средства на зарплаты сотрудникам, поручил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника.
Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил доработать список системообразующих предприятий. Глава государства особо отметил, что в нем должны быть «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые будут соответствовать четким критериям.
Путин также предложил создать специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. По его словам, льготные кредиты на пополнение оборотных средств будут субсидироваться на ставку ЦБ.
Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.
Новости партнеров
Новости тематики
- Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
- Российский бизнес спасать не будут
- "Черный лебедь" вернулся
- Алиса теперь консультирует абонентов Tele2
- ДВМП вышло на прибыль
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
- Духов не хватит
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Почта России поменяла статус
- Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
Новости раздела
- Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
- Альфа-Банк улучшил условия обслуживания для клиентов А-Клуба
- Российский бизнес спасать не будут
- Кризис 2009 года покажется "цветочками"
- В Интернете появилась петиция за обнуление всех налогов для малого и среднего бизнеса
- Олег Ганеев: Мы не наблюдаем никаких панических настроений из-за коронавируса среди клиентов банка
- МТС успешно протестировала 5G на частотах LTE
- Петербургский международный экономический форум в этом году не состоится
- Счет пошел на миллионы долларов
- Бизнес-гороскоп: У Дев будет все в порядке с деньгами и партнерами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
- Застрявших в Таиланде и других "злачных" местах россиян авиаторы обдерут как липку
- Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Авария в Китае создает угрозу загрязнения Амура
- В Хабаровском крае возобновляет работу промышленность
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
- Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов