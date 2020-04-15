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Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

15 Апреля 2020, 23:45 | В России

Также президент предложил создать специальный кредитный продукт

Правительство должно выделить малому и среднему бизнесу средства на зарплаты сотрудникам, поручил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника.

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил доработать список системообразующих предприятий. Глава государства особо отметил, что в нем должны быть «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые будут соответствовать четким критериям.

Путин также предложил создать специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. По его словам, льготные кредиты на пополнение оборотных средств будут субсидироваться на ставку ЦБ.

Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: правительство  кредит  карантин  президент  процент  covid-19  выступление  самоизоляция  коронавирус  Путин  зарплата  банк 



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