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Крепостное право в России никуда не делось
Наша страна оказалась среди стран-лидеров с отклонениями от стандартного режима труда
Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни - это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), пишет «Ъ». При этом никаких доплат большинство из них не получает. И это при том, что в России запраты и без того одни из самых низких в Европе.
При этом в реальности искажение традиционного режима труда (рабочая пятидневка при восьмичасовом рабочем дне) может быть значительно выше из-за наличия дополнительной занятости и работы на аутсорсинг. Среди стран, где распространен традиционный режим труда, тщательнее всего его соблюдают в Нидерландах и Израиле, а чаще всех по ночам и в выходные работают в Хорватии и Греции. Отчасти это объясняется особенностями странового регулирования трудовых отношений или культурными и географическими особенностями, а также личной мотивацией работников, желающих повысить заработок благодаря сверхурочной работе.
Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков, констатируют эксперты НИУ ВШЭ Андрей Шевчук и Анна Красильникова в работе «Влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью», изучив данные Европейского социологического исследования по 26 странам Европы и Израилю. Напомним, классический режим занятости в России предполагает работу пять дней в неделю с понедельника по пятницу в дневное время и два выходных. При этом, согласно исследованию, 64% российских работников регулярно трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. Половина россиян, участвующих в исследовании, заявили, что работают по ночам несколько раз в месяц, а каждый четвертый — несколько раз в неделю или ежедневно. Около 60% респондентов работают в выходные как минимум раз в месяц, а около половины — несколько раз в месяц или каждую неделю. Исследователи из НИУ ВШЭ отмечают, что де-факто доля россиян, трудящихся по нестандартному графику, гораздо выше, так как европейское исследование проводилось по основному месту работы, тогда как значительная часть российских работников имеет дополнительную занятость или работает на аутсорсинге.
В то же время российские работники чаще других заняты как в ночное время, так и по выходным (несколько раз в месяц и чаще),— доля россиян с таким графиком составила 36% при среднем показателе по исследованным странам 30%.
Среди стран, которые обогнали Россию в приверженности нестандартному рабочему графику,— Хорватия (71%), Греция (70%) и Польша (64%), которые традиционно считаются странами с самыми низкими зарплатами — сверхурочная работа вызвана потребностью в приработках. Также режимы рабочего времени в разных странах тесно связаны с особенностями национальных законодательств. Так, в Польше отсутствует нормированная 40-часовая рабочая неделя — власти отказались от гарантированного восьмичасового рабочего дня и узаконили сверхурочные часы. Для Хорватии и Греции ситуация с работой по ночам и в выходные дни может быть обусловлена преобладанием туризма в экономике этих стран. В средиземноморских странах искажает картину наличие сиесты — из-за жаркого климата в летнее время рабочий день приостанавливается днем и продолжается в вечернее время.
Согласно исследованию, исправнее всего придерживаются стандартного трудового графика работники в Израиле и Нидерландах — 44% и 49% соответственно. В Израиле возможность работы по ночам и в выходные жестко регулируется законом: так, допустимое количество ночных смен — семь на 21 день. Кроме того, работа транспорта и коммерческих предприятий приостанавливается в субботу из-за религиозных ограничений. В то же время в Нидерландах, где действует самая короткая рабочая неделя (27 часов), приверженность стандартному рабочему графику обусловлена высокими зарплатами населения.
Сами исследователи предполагают, что тренд работы по нестандартному графику возникает из-за развития «экономики 24/7» и изменений в потребительском поведении.
За пределами традиционного рабочего дня чаще всего заняты руководители высшего и среднего звена, квалифицированные промышленные работники, работники сельского хозяйства, сферы торговли и услуг. При этом далеко не всем работникам, вынужденно «ломающим» свои рабочие привычки, удается получить за это адекватную компенсацию. Как ранее отмечали аналитики РАНХиГС, на фоне роста объема труда в легальном секторе экономики стоимость рабочей силы снизилась, и добиться оплаты сверхурочных часов удалось только трети сотрудников.
Диана ГАЛИЕВА, Яна ФИРСОВА.
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