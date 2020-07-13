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Президент России "все прекрасно знает" о "воровстве богатых ребят"
Президент России Владимир ПУТИН в курсе воровства среди богатых людей страны. Об этом заявил режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр СОКУРОВ.
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят». «Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он (Путин) сказал: да, он вор. Напрямую он мне это сказал», - сообщил режиссер.
Ранее президент России говорил, что в стране «уже нет олигархов». Он отмечал, что разница между современными российскими бизнесменами и олигархами 1990-х в том, что первые больше не могут влиять на политику России.
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