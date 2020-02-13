"Черный лебедь" вернулся

Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности - в материале деловой газеты «Взгляд».

Китайский коронавирус уже даже стали называть тем самым «черным лебедем», который может погрузить мир в пучину нового кризиса, который уже и так подзадержался на два года. Речь про цикличность кризисов, которые неизбежно происходят раз в десять лет (1998 и 2008 годы). Еще недавно участники рынка считали, что в 2020 году еще «пронесет». Теперь есть опасения, что коронавирус сработает триггером.

Впрочем, в любой ситуации всегда есть не только проигравшие, но и выигравшие, даже после войн. И хотя найти тех, кто может выиграть в случае распространения по миру новой эпидемии, не так-то просто, бенефициары все же имеются. Если потенциальная эпидемия надолго отрежет Китай – крупнейшую экономику и экспорт – от мира, то желающие занять «свято место» обязательно найдутся. И среди них могут оказаться и российские компании.

Золото не тускнеет

Выиграть могут российские производители золота – «Полюс золото», «Полиметалл» и Nord Gold. Даже несмотря на то, что золото, как защитный актив, показало небольшое падение, что выглядит крайне необычно в контексте происходящего.

«Дело в том, что золото с начала года сильно выросло, еще когда не было коронавируса, а был Иран, и чуть не началась война. С начала года был рост в районе 10%, сейчас немного меньше. Кроме того, золото так и не смогло закрепиться выше $1,6 тыс. за унцию – это такой важный психологический уровень, который стал уровнем сопротивления», – объясняет техническую сторону вопроса вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей ВЯЗОВСКИЙ.

А вот с практической точки зрения, по его мнению, скорее всего кто-то манипулирует ценами на рынке и продает золото в крупных объемах. «Возможно, это делает сам Китай, который не хочет допустить, чтобы паника захлестнула защитные активы. Потому что тогда панику будет уже сложно остановить, будет эффект снежного кома, и где все остановится – невозможно сказать. Золото на панике может убежать и выше $1,9 тыс. за тройскую унцию. А это исторический максимум, который был в кризис», – объясняет странное поведение золота собеседник. «Возможно, это делает не один Китай, а есть некая договоренность крупных центральных банков, которые тоже не хотят допустить ситуации с резким скачком цен», ­– не исключает Вязовский.

Российские производители золота будут в плюсе дважды, считает Вязовский. Во-первых, они выигрывают от роста мировых долларовых цен на золото. Во-вторых, выигрывают на падении рубля, которое сейчас наблюдается. «Они же золото в России за рубли продают, но по мировым долларовым ценам. Не забываем, что у них еще есть гарантированный покупатель в лице Центробанка. Основной объем добываемого золота в стране – две трети – скупает Центральный банк в резервы. Поэтому им даже не надо напрягаться, чтобы искать, кому бы продать свое золото. Поэтому крупные мейджоры сейчас в полном шоколаде и получают сверхприбыли», – говорит Вязовский.

Если из-за коронавируса случится настоящая паника, то все инвесторы побегут в золото, как защитный актив. Это приведет к дефициту металла в России. «Потому что наш Центральный банк производит мало «Георгиев Победоносцев», то есть золотых монет, а на золотые слитки установлен НДС. Физически будет трудно купить золото инвесторам», – говорит собеседник. Это не относится к золотым украшениям и драгоценностям, которые инвестициями не являются, что большое заблуждение. Покупатель на самом деле и так переплачивает за них 100% и больше к биржевой цене золота.

Домны разогреваются

Падение рубля, как правило, выгодно металлургам. Кроме того, российские металлурги конкурируют с китайскими на мировых рынках, в том числе на важном для нас – европейском. Если начнется эпидемия, то Китай может сократить экспорт своего металла, позволив российским конкурентам вздохнуть спокойней и расправить крылья. К тому же уход китайских металлургов с рынка приведет к росту мировых цен на продукцию. Теоретически, российские металлурги могут воспользоваться ситуацией: больше заработать на фоне роста цен и за счет увеличения объемов экспорта дефицитной продукции.

Такой вариант в теории возможен, говорит президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр РОМАНОВ. Однако возможен и другой вариант развития событий, который вряд ли обрадует российских металлургов. «В Китае может снизиться внутреннее потребление стальной продукции, а внутренний рынок – очень большой. Тогда Китай может начать выбрасывать на внешние рынки еще больше стали», – говорит Романов.

По его данным, металлургические предприятия Китая производят около 1 млрд тонн стальной продукции (980 млн тонн в 2019 году). На внешние рынки они поставили порядка 90 млн тонн по прошлому году. Международная торговля стальной продукцией оценивается в среднем 400-450 млн тонн в год. То есть Китай занимает примерно 20% мирового рынка стальной продукции.

В России производится порядка 75 млн тонн. Из них на внешние рынки идет около 30 млн тонн, то есть наши металлурги занимают около 7% мирового рынка. При этом в 2019 году поставки на внешние рынки из-за санкций и других нюансов сократились на 15%, указывает Романов. Поэтому позитивный сценарий для наших металлургов был бы как нельзя кстати.

Однако пока точно сказать, уменьшится продукция китайских металлургов на мировом рынке или увеличится – очень трудно, говорит эксперт. Пока рынки готовятся к худшему варианту, о чем говорит снижение цен на мировом рынке во второй половине января, на что повлиял, в том числе, коронавирус. Причем цены упали не только на стальную продукцию, но и на нефть и другие виды ресурсов – медь, никель и алюминий. Если цены начнут расти, то это будет означать дефицит китайской продукции. Но пока этого не наблюдается.

Удобрить по полной

Шансы оказаться в выигрыше из-за коронавируса имеются у российских производителей калийных и фосфорных удобрений. Это случится, если рынок потеряет 1 млн тонн фосфатных удобрений, что приведет к его дефициту на мировых рынках и росту цен.

«Одним из наиболее возможных бенефициаров закрытия рынка китайских удобрений может стать «Фосагро», так как в случае закрытия рынка Китая либо приостановки производства фосфорных и азотных удобрений, на сцену выходят именно они», – говорит Константин Кузин.

Впрочем, Калачев считает, что ситуация с удобрениями схожа с металлургической. Российский экспорт удобрений на 39% состоит из смешанных удобрений, на 32% – из азотных, и на 29% – из калийных. Россия продает свои удобрения не только в Бразилию, США, но и в Индию и сам Китай. «Сокращение активности Китая для российских производителей будет означать прежде всего снижение продаж калийных удобрений», – считает Калачев.

Фосфатные удобрения в чистом виде Россия почти не экспортирует, а в основном - в составе смешанных удобрений. «Учитывая, что Китай не только крупнейший производитель, но и крупнейший потребитель удобрений, в том числе и российских, не думаю, что проблемы Китая принесут много пользы российским производителям», – считает эксперт.

Таблетки станут дефицитом

И, конечно, когда речь идет о панике из-за смертельного вируса, так или иначе, но бенефициаром ситуации становятся игроки фарм-

индустрии.

«Панику в головах рядовых граждан никто не отменял. Поэтому в выигрыше окажется аптечная индустрия, которая всеми правдами и неправдами получает сверхприбыли от продажи противовирусных препаратов, даже если их польза от новых и неизученных вирусов не доказана. Если рост количества заболевших продолжится, то с полок будет сметено все, что хоть издали напоминает таблетки», – не исключает Константин Кузин.

Спрос на медицинские маски уже неплохо разогрет паникой. На глобальном уровне выиграют, например, производители медицинских масок 3M Honeywell, а также разработчики вакцин от вируса, такие как Novovax, Inovio, Gilead Science и другие, отмечают в ITI Capital. Когда будет разработан препарат для лечения нового коронавируса, конечно, разработчик и производители вакцины смогут озолотиться на продаже лекарства и лицензий на производство.

«В целом медицинская отрасль должна испытывать подъем и приток новых денег, прежде всего из бюджетов государств для проведения профилактических и карантинных мероприятий. По мере распространения болезни – еще и за счет поступлений от системы медицинского страхования. При этом страховые компании, напротив, понесут потери», – отмечает Калачев.

Китай, как известно, крупнейший производитель комплектующих, особенно в сфере электроники (в том числе микроэлектроники) и бытовой техники. На этом рынке Россия довольно сильно отстала, но в последние годы пытается наверстать упущенное. «Зависимость российской электронной промышленности от иностранных поставщиков действительно велика. Однако новая стратегия развития электронной промышленности до 2030 года, принятая в августе 2019-го, призвана ее снизить и увеличить рост выручки в три раза», – отметил представитель крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектронной продукции в России «Микрон».

Если китайские заводы вынуждены будут сократить поставки ряда компонентов, в производстве которых заинтересованы российские компании, то им будут созданы приятные условия для импортозамещения.

Впрочем, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван ПОКРОВСКИЙ считает, что ни российские производители, ни производители других стран не смогут воспользоваться перебоями в поставках из Китая. «В мире нет мощностей, которые могут обеспечить такие объемы. Если ограничения будут длительными, это ударит по всей отрасли во всех странах. Сильнее всего - по тем, кто в погоне за эффективностью минимизировал запасы и полагался на принцип Just In Time», – говорит Покровский.

Он вспоминает, что после аварии на атомной электростанции «Фукусима» возник сильнейший дефицит на ряд японских компонентов, которые также нечем было заменить. Ситуация может повториться, только теперь с китайскими компонентами. По его мнению, необходимо усвоить еще один урок, чтобы мир отказался от такой гиперконцентрации производств в одном месте.

Если же мир накроет эпидемия в ее самом страшном варианте, то, безусловно, мировая экономика, как и российская, понесут большие потери. Для России издержки связаны прежде всего с падением цен на товарных рынках, в частности, на нефть, на газ и другое сырье, которое пока еще формирует значительную доходную часть бюджета.

В целом же, больше всего от изоляции Китая выигрывают США, конкурирующие с КНР за экономическое и политическое влияние в мире.

ОДНАКО

Рубль уже не удержался, и на фоне коронавируса и падения нефти тоже начал процесс девальвации. Если худший сценарий подтвердится, рубль рискует сильно ослабеть. От падения нацвалюты традиционно выигрывает большинство российских экспортеров, которые издержки несут в рублях, а выручку от экспорта получают валютную. При условии отсутствия серьезного уровня долговой нагрузки в валюте. Однако в данном случае ситуация необычная.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



