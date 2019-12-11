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Начата резка металла для четвертого супер траулера РРПК на Адмиралтейских верфях
Начата резка металла для четвертого супер траулера Русской Рыбопромышленной Компании из серии больших морозильных траулеров, строящейся на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург). Планируется, что киль судна будет заложен на стапеле в августе следующего года, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.
«Мы получили еще одно наглядное подтверждение, что масштабный, технологически сложный, новый для российской верфи проект реализуется с соблюдением плановых сроков. Современный и высокоэффективный флот РРПК обретает очертания, а судостроители Адмиралтейских верфей при поддержке специалистов нашей компании приобретают уникальный опыт в области гражданского судостроения», - отметил генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.
Серия из 10 судов, которая строится на Адмиралтейских верфях, начнет вводиться в строй с 2021 года. Суда строятся парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами. В настоящее время на стапеле Адмиралтейских верфей корпус первого судна собран на 90%, второго – на 55%. Общая готовность первых двух судов – порядка 40% и 30%, соответственно. Уже ведется монтаж основного оборудования и систем на первом судне, ведется подготовка к монтажу на втором.
Спуск первой пары супер траулеров на воду запланирован на весну следующего, 2020, года.
Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.
Строительство на Адмиралтейских верфях серии из 10 судов для РРПК ведется в рамках государственной программы инвестиционных квот. Общий объем инвестиций в строительство – более 65 млрд рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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