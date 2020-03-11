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МТС успешно протестировала 5G на частотах LTE

11 Марта 2020, 18:33 | В России

Тестирование новой технологии проводилось на оборудовании Ericsson

ПАО «МТС», крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ, и шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, впервые в России успешно протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR, которая дает возможность быстро и при невысоких затратах развернуть широкое покрытие в стандарте 5G на существующей LTE-инфраструктуре операторов связи.

На данный момент в России сеть 5G не используется. Власти еще не утвердили требования к эксплуатации 5G, в частности, не решен вопрос о выделении частот мобильным операторам из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств, использующих сейчас самый перспективный диапазон частот для 5G - 3,4-3,8 ГГц. При этом коммерческие сети связи пятого поколения работают в 24 странах, в том числе в США, Китае, Южной Корее, Великобритании.

Тестирование новой технологии проводилось в офисе МТС на коммерческой базовой станции и оборудовании Ericsson Radio System с использованием решения Instant Ericsson Spectrum Sharing (Instant ESS), обеспечивающим мгновенное переключение между технологиями 4G и 5G.

«На первом этапе это решение было развернуто в режиме неавтономной архитектуры в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц, где якорным диапазоном являлся LTE 800 МГц. В качестве абонентского оборудования использовались тестовые терминалы с чипсетом MediaTek», - поясняет МТС.

Технология динамического перераспределения частотного спектра распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR внутри выделенной полосы с интервалом в одну миллисекунду, что значительно повышает эффективность использования спектра, а также сокращает задержки и время установления соединения.

Тесты подтвердили эффективность применения технологии при одновременной работе 4G LTE и 5G NR в одной полосе. Протестированное решение позволяет улучшить покрытие 5G NR на 25% за счет агрегации с более низкими частотными диапазонами LTE.

«В текущих условиях, пока в России не решен вопрос о предоставлении частот для развития 5G МТС рассматривает технологию динамического перераспределения спектра как ключевую при эволюции сетей от 4G к 5G. После принятия регулятором решения о технейтральности диапазона LTE использование этой технологии на существующих сетях может дать пользователям такие преимущества как сокращение отклика, что важно при внедрении 5G-ready сервисов, критичных к задержкам. Для проведения дальнейших исследовательских работ мы планируем развернуть протестированное решение Ericsson на коммерческой LTE-сети МТС и в других регионах России», — сказал вице-президент МТС по технике Виктор БЕЛОВ, слова которого приводит компания.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: технологии  5g  США  ericsson  связь  lte  китай  мтс 



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