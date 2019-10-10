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Tele2 запускает облачные игры на 5G

10 Октября 2019, 13:38 | В России

Во время облачной игры на сети 5G достигаются скорости выше 1 Гбит/c и задержка до 5 мс

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил облачные игры в пилотной сети 5G. Пользователи уже сейчас могут опробовать технологии сloud games в 5G Hub на Тверской улице в центре Москвы.

Tele2 запустила облачные игры в пилотной зоне 5G во флагманском салоне на Тверской улице, д. 25/9. Tele2 показывает разницу в качестве гейминга при подключении к сетям 4G и 5G. Для демонстрации выбрана операционно требовательная игра на облачной платформе.

В облачном гейминге пользователь играет на своем устройстве, игра при этом запускается на удаленном сервере. На устройство пользователя передается только «картинка», а движения мыши, команды с геймпада поступают на сервер. Облачный сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности, но главное условие для качества игры – быстрый интернет.

Тестируя облачные игры в своей пилотной зоне, Tele2 предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4G и 5G. На территории сloud games установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Игра выводится на экраны, и геймер может увидеть качество гейминга в различных технологиях.

В cloud games важны не только скорости, но и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой. При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении и превосходящие его возможности. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«После запуска пилотной сети 5G нам часто приходится отвечать на вопрос о том, что технология даст обычным пользователям. Представленный в нашем салоне сценарий – это реальная возможность для абонента ощутить все ее плюсы. Мы приглашаем геймеров оценить разницу в качестве картинки и управляемости игры при подключении к 4G и 5G. Облачные сервисы и технология 5G создают идеальную пользовательскую комбинацию. После массового распространения сетей 5G в стране абоненты смогут запускать самые требовательные игры через стриминг на устройстве любой мощности, в любом удобном месте – в поездке на такси, в парке или за столиком кафе. Мы находимся в постоянном диалоге с лидерами рынка игр и готовы обновлять наш 5G Hub лучшими решениями для геймеров».

Tele2 запустила первую в России пилотную сеть 5G совместно с Ericsson 8 августа на Тверской улице в Москве. Сплошное outdoor-покрытие 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  связь 



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