www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.31 р. 100 JPY: 62.37 р.
EUR: 77.19 р. 10 CNY: 96.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Ростелеком" начал тестировать технологию "умного магазина"

09 Июня 2020, 18:25 | В России

В пилотных торговых точках внедрены электронные ценники, камеры для контроля очередей и подсчета трафика

«Ростелеком» на прошлой неделе запустил в России пилотный проект «умного магазина». Решение внедрено на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.

Разработанный в «Ростелекоме» Retail Hub — это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек.

На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 тыс. единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлено по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.

Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.

В результате внедрения продукта Retail Hub торговая сеть получает уникальную возможность управлять сменой информации на электронных дисплеях (платформа ESL) и ценообразованием в магазине (ДЦО), а также в онлайн-режиме фокусировать внимание покупателей на сезонных товарах и привлекательных ценовых предложениях (платформа «Ростелеком. Экраны»), расширяя тем самым ассортимент покупок и увеличивая средний чек.

«Внедрение такого комплексного продукта позволяет предприятию розничной торговли получить прямую финансовую выгоду. Торговый оборот и финансовый показатель, который отражает уровень дохода от суммы общей реализации товаров (front margin), вырастут минимум на 3 % и 1% соответственно», - отмечает «Ростелеком».

«Электронные ценники» — устройства, созданные для замены и/или дополнения классических бумажных ценников, они отображают информацию о товаре на дисплее в режиме онлайн (артикул, цена, скидка, состав и прочее). Система позволяет автоматизировано управлять всеми ценниками в одном магазине. Основными преимуществами услуги «Электронные ценники» являются оптимизация операционных расходов, возможность динамического управления ценами и минимизация ошибок.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: «Ростелеком»

 

Автор:
Теги: торговля  ритейл  "ростелеком"  технологии  магазин 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]