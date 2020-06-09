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"Ростелеком" начал тестировать технологию "умного магазина"
В пилотных торговых точках внедрены электронные ценники, камеры для контроля очередей и подсчета трафика
«Ростелеком» на прошлой неделе запустил в России пилотный проект «умного магазина». Решение внедрено на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.
Разработанный в «Ростелекоме» Retail Hub — это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек.
На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 тыс. единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлено по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.
Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.
В результате внедрения продукта Retail Hub торговая сеть получает уникальную возможность управлять сменой информации на электронных дисплеях (платформа ESL) и ценообразованием в магазине (ДЦО), а также в онлайн-режиме фокусировать внимание покупателей на сезонных товарах и привлекательных ценовых предложениях (платформа «Ростелеком. Экраны»), расширяя тем самым ассортимент покупок и увеличивая средний чек.
«Внедрение такого комплексного продукта позволяет предприятию розничной торговли получить прямую финансовую выгоду. Торговый оборот и финансовый показатель, который отражает уровень дохода от суммы общей реализации товаров (front margin), вырастут минимум на 3 % и 1% соответственно», - отмечает «Ростелеком».
«Электронные ценники» — устройства, созданные для замены и/или дополнения классических бумажных ценников, они отображают информацию о товаре на дисплее в режиме онлайн (артикул, цена, скидка, состав и прочее). Система позволяет автоматизировано управлять всеми ценниками в одном магазине. Основными преимуществами услуги «Электронные ценники» являются оптимизация операционных расходов, возможность динамического управления ценами и минимизация ошибок.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: «Ростелеком»
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