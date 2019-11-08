Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы – «Биржи Tele2». Онлайн-площадка позволяет абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS. В первый месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2 при равном количестве покупателей и продавцов.
Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на «Бирже Tele2». За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на «Бирже Tele2» интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.
Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На «Бирже Tele2» клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.
Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2».
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Первые результаты запуска платформы подтверждают, что «Биржа Tele2» – еще один уникальный и успешный продукт, который давно ждали клиенты. Еще до начала работы сервиса наши абоненты продавали и покупали интернет-трафик в социальных сетях с помощью услуги «Делитесь гигабайтами». Но ни один из участников сделки не мог быть уверен в ее честном и прозрачном исполнении. Теперь на специальной онлайн-площадке каждый пользователь получит то, что ему нужно: пакет услуг или средства на счет. Востребованность сервиса доказывает верность наших подходов – мы предлагаем революционный для рынка продукт, созданный по "другим правилам"».
Новости тематики
- На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов
- Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%
- Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
- Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
- Tele2 запускает облачные игры на 5G
- Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"
- Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества
- Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
- В России запустили нового виртуального оператора сотовой связи
- Tele2 выходит на биржу
Новости раздела
- На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов
- Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%
- Мимо кассы: Для самозанятых наступают не лучшие времена
- Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
- Россия рассматривает более жесткие штрафы за несоблюдение законов о защите данных
- Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий
- Tele2 запускает облачные игры на 5G
- Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из крупнейших предприятий Приморья сокращает работников, несмотря на громадную прибыль
- Приморцам пора брать билет в один конец
- Проклятие острова Русского
- Комфорт горожан может дорого обойтись экс-мэру Владивостока
- Названы три профессии, которые гарантируют пенсию свыше 40 тысяч рублей
- ЖСК "Остров" во Владивостоке надеется только на Путина
- Приморский кальмар корейского улова
- Еще 1527 человек уехали из Владивостока
- Семьям погибших в Приморье моряков выплатят по миллиону
- "Владивосток постепенно теряет интересные объекты"